Una "casa per i rider": la mozione approvata in consiglio comunale

Una mozione a supporto dei rider e dei lavoratori delle piattaforme digitali: è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale il documento 'bipartisan' proposto da Paolo Gozzi (Vince Genova) e sostenuto anche da Filippo Bruzzone (lista Rosso Verde).

L'impegno del Comune adesso è di fornire uno o più punti ristoro, organizzare servizi a supporto della loro professione, istituire un albo di iscrizione su base volontaria.

La mozione parte da alcuni presupposti, come ad esempio il fatto che i rider, riuniti in presidio in varie città tra cui Genova, hanno espresso cin forza rivendicazioni volte a far uscire dall'opacità e da dinamiche di sfruttamento la loro condizione, o che spesso operano in condizioni non soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza (come testimoniano incidenti e aggressioni).

Se in tutto ciò i Comuni non possono far molto, esistono comunque alcune - seppur limitate - iniziative che un'amministrazione può promuovere per accogliere i lavoratori. La proposta è di Gozzi è creare una "Casa dei Rider", cioè un luogo accessibile con badge dove potersi riposare, riparare dalle intemperie, ricaricare il telefono o il mezzo ciclabile, utilizzare i servizi igienici e sanitari. Il documento spinge anche il Comune ad attivarsi presso gli enti superiori per valutare le migliori modalità giuridiche e organizzative per poter costruire e realizzare un elenco volontario dei rider operanti in città, per garantire un censimento statistico e rappresentare la base per i vari eventuali servizi erogati su base comunale (come ad esempio corsi per la sicurezza stradale, di italiano o di formazione).

"Ringrazio il consigliere Filippo Bruzzone per gli emendamenti che hanno arricchito e precisato la mozione - ha detto Gozzi - e la giunta che, nella persona dell’assessore alle Attività Produttive Mario Mascia, ha accolto le proposte e ha già messo in campo alcune concrete iniziative di messa a terra. E ovviamente ringrazio l’intero consiglio per l’accoglimento unanime".