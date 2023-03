Corteo ponente, i gruppi municipali di maggioranza: "Vicini alle preoccupazioni dei cittadini"

Riguardo al corteo previsto oggi nel ponente genovese, i gruppi municipali delle liste Vince Genova – Bucci Sindaco, Lega Liguria – Bucci Sindaco, Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Bucci Sindaco, Liguria al Centro – Toti per Bucci e Forza Italia – Berlusconi Presidente in una nota fanno sapere di condividere ed esprimere vicinanza per le preoccupazioni dei cittadini che oggi trovano espressione in una manifestazione indetta dai comitati del territorio.



I gruppi "condividono altresì l’impostazione istituzionale che il Presidente e la Giunta del Municipio VII Ponente hanno tenuto nei confronti di queste tematiche così importanti per il futuro delle delegazioni del ponente, esprimendo nei confronti di questi soggetti la piena fiducia ed il pieno supporto per tutte le iniziative volte ad una maggiore condivisione e coordinamento tra cittadini, comitati ed Istituzioni municipali".