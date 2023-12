Corso a pagamento per operatori 112, la denuncia: "È organizzato da chi emette il bando"

Il corso per operatori Nue è a numero chiuso, la partecipazione costa 70 euro, è propedeutico al concorso e soprattutto è stato organizzato dallo stesso San Martino che ha indetto il bando. E che infatti, tra i requisiti specifici di partecipazione, indica "attestato di idoneità all'attività di operatore di centrale unica di risposta Nue 112".

"Sembra che qualcuno se la suoni e se la canti" tuona il consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea Condivisa, chiedendo spiegazioni. L'avviso per il corso, svoltosi dall'11 al 15 dicembre e organizzato dall'ospedale San Martino, prevedeva una quota di iscrizione di 70 euro con l'obiettivo di fornire nozioni utili alla conoscenza della realtà lavorativa degli operatori presso la centrale. Dopo una prova, si ottiene un attestato di partecipazione al corso di formazione propedeutica al bando. Indetto dallo stesso San Martino.

"Il policlinico organizza un corso di formazione per operatori Nue - spiega Pastorino - indice un bando di concorso per questo e sceglie le persone che vanno a fare il suo corso visto che sono le uniche che possono partecipare al bando. Il San Martino non è un ente di formazione terza: a cosa serve Alfa che è un ente di formazione? Abbiamo trattato con l'assessore Scajola 20 corsi per la formazione degli oss con fondi europei, perché questo invece lo deve fare il San Martino che emette anche il bando? Ho saputo che è stato già fatto tre volte: sconcertante".

"La prima edizione del corso è stata organizzata nel 2020 con 40 partecipanti, poi nel 2022 con 25 partecipanti poi portati a 35, e infine quest'anno con 100 partecipanti - riepiloga l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. La quota di iscrizione è rimasta sempre di 70 euro, necessaria per coprire i costi del corso. Credo che sia successo per l'urgenza dettata dalla necessità di colmare le carenze di organico nel 112".

L'assessore aggiunge: "Credo che per i prossimi anni possa essere la Regione a organizzare ed erogare questi corsi. Dovrò parlarne con l'assessore Scajola per vedere se ci sono margini di manovra per questo piccolo numero di persone da formare, risolvendo questa anomalia".

"Se posso capire le eccezionali emergenze del 2020, capisco meno il 2022 e men che mai il 2023 - ha replicato Pastorino -. Dev'essere un organismo terzo come la Regione che rilascia questo attestato necessario, in convenzione con enti di formazione. Altrimenti il meccanismo di trasparenza si ferma. Se dovesse continuare questa prassi, non esiterei a ricorrere a organismi al di fuori di questo consiglio".