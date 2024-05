Inchiesta corruzione, Bucci in consiglio comunale: "Finanziamenti in campagna elettorale? È tutto pubblico"

A una settimana esatta dall'arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che sta travolgendo la Liguria, è impossibile non parlare del caso sia in consiglio regionale sia in quello comunale. Le intercettazioni riguardano infatti anche alcuni finanziamenti a favore di Bucci - non indagato - prima delle elezioni. Ma non solo: c'è anche il nodo dei soldi della ricostruzione del ponte Morandi che, secondo le accuse, sarebbero stati utilizzati per il tombamento di calata Concenter.

E proprio Bucci, a Tursi, dopo tre interrogazioni e due dichiarazioni dell'opposizione che chiede chiarezza, ha preso la parola. Per ribadire quello che, poco prima aveva detto già anche il vicesindaco Piciocchi: ovvero che "è tutto pubblico". E che "per ora nessuno ci ha detto che abbiamo fatto qualcosa di illegale, se sarà dimostrato il contrario saremo i primi a scusarci".

I soldi del Morandi per calata Concenter: "Accusa falsa e offensiva"

"Qualcuno ha ipotizzato che i soldi del Morandi siano stati usati per il riempimento di calata Concenter - ha detto Bucci -. È la cosa che mi dà più fastidio. Esiste una delibera del Comitato di gestione portuale che è pubblica, tutti possono leggerla. In un allegato si trova l'aggiornamento al programma straordinario di investimenti urgenti che viene approvato: si parla di 30mila euro per calata concenter, ma poi c'è una nota che spiega che il progetto prevede un quadro economico di 30 milioni di euro interamente finanziato con risorse di Autorità di sistema portuale. Quindi l'accusa di utilizzare soldi del Morandi è offensiva e falsa".

Bucci: "Aiutiamo gli imprenditori per le ricadute occupazionali"

Durante gli interventi dei consiglieri, l'opposizione ha ribadito l'inopportunità politica di incontrarsi sugli yacht degli imprenditori: "Ho visitato imprenditori da tutte le parti - minimizza Bucci - probabilmente non c'è un giorno in cui non sia andato da un imprenditore. Molti sono venuti nel mio ufficio, a volte sono andato anche all'estero: Amburgo, Ginevra, Londra dove ci sono tanti italiani. Questo discorso sui luoghi di incontro mi sembra un po' riduttivo, appartenente a mentalità passate. L'amministrazione deve facilitare: se arriva un imprenditore che vuole fare un investimento a Genova noi lo aiutiamo perché questo vuol dire avere una ricaduta economica occupazionale sulla città. Sempre per tutto quel che è legale".

I finanziamenti in campagna elettorale: "Non so chi sono i singoli investitori che hanno dato soldi ai partiti"

Poi si arriva al nodo dei finanziamenti: "È tutto pubblico - ribadisce Bucci sfogliando le carte - ma penso che tutti i politici abbiano avuto finanziamenti dai partiti". Il primo cittadino fa un esempio e non rinuncia a una battuta: "Se c'è un finanziamento da parte del Pd al sottoscritto, magari un giorno ci sarà, arriverà una cifra dal partito ma non è possibile sapere chi sono i singoli investitori che hanno contribuito".

Nel 2022 Bucci ha detto di aver ricevuto più di 23mila euro dalla Lega e quasi 5mila da Fratelli d'Italia, entrambe le cifre in servizi e non in contante: "Il comitato Giovanni Toti ha dato 38.401,40 euro in servizi e non in contante. Questo è quanto presentato al collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello. Potete andarlo a vedere tutti. Se poi qualcuno mi chiede chi sono queste persone, io non lo so e non penso di essere tenuto a saperlo".