Cornigliano, 5 Stelle contro Bucci: "Cosa è stato fatto finora? Solo promesse disattese"

Le parole e i progetti legati al quartiere di Cornigliano presentati dal sindaco di Genova Marco Bucci durante la 'colazione' con i residenti della zona non sono piaciute al Movimento 5 Stelle, il consigliere comunale pentastellato Fabio Ceraudo ha commentato con sarcasmo: "Il sindaco era a Cornigliano in campagna elettorale per rendicontare le promesse disattese?".

"Parliamo di una delegazione che il primo cittadino ha ripetutamente sfregiato con la sua politica illogica - attacca Ceraudo - se fosse stato per Bucci oggi a Cornigliano avremmo un autoparco per mezzi pesanti a villa Bombrini, progetto fermato da una giusta sentenza del Tar che ha dato ragione a residenti, associazioni, sindacati e partiti di opposizione".

"E ora - si domanda il consigliere del Movimento 5 Stelle - che farà, visto che è tramontata l’idea di rifilare alla delegazione l’ennesima servitù che hanno peraltro cercato di venderci come 'temporanea'? O forse Bucci oggi è andato a Cornigliano per promettere che finalmente in quell’area sarà davvero riqualificata con funzioni attrattive per la città? A quando, in soldoni, il parco urbano, destinato peraltro al quartiere dall’accordo di programma e dal piano urbanistico comunale".

"Parliamo poi della stessa delegazione - continua Ceraudo - dove il sindaco e la sua maggioranza hanno accarezzato l’idea di dislocare i depositi costieri. Dove ancora pensano di mettere i depositi Gnl avendo messo gli occhi sulle aree ex-Ilva. Dove sarà costruita la nuova servitù del depuratore d'aria centrale (Dac) come da progetto nonostante le rassicurazioni: s’era detto infatti che non avrebbe raccolto tutti i fanghi di Genova, ma che questi sarebbero stati divisi con i nuovi depuratori del Levante".

"E che dire dei ritardi enormi e delle poche opere fatte per la ristrutturazione di via Cornigliano? A quando la riqualificazione della delegazione? Bucci dica ai cittadini cosa ha fatto in questi cinque anni - conclude il consigliere pentastellato - ed eviti di raccontare quella dell’uva alle sue 'colazioni con il sindaco', dove peraltro invita chi vuole lui per farsi fare le domande 'giuste' in ottica elettorale. Perché non dà invece voce a chi ancora aspetta quanto promesso nel 2017?".