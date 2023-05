Incidente mortale Cornigliano, Gambino: "In contatto con Google per correggere le mappe"

È approdato in consiglio comunale il grave incidente avvenuto il 10 maggio a Cornigliano, dove un tir ha investito una donna di 50 anni, uccidendola. In via Cornigliano, infatti, c'è il divieto di transito rivolto ai mezzi pesanti, dunque perché l'autoarticolato si trovava lo stesso a percorrere quella strada? E cosa può fare il Comune per tenere alta l'attenzione e disincentivare il passaggio? L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha risposto dicendo, tra le altre cose, che l'amministrazione è in contatto con Google per cercare di sottolineare - sulle mappe, molto utilizzate dagli autisti - che in via Cornigliano i tir non possono transitare, eccezion fatta per quelli con permesso.

Questa la domanda posta dai consiglieri Cristina Lodi (Pd), Claudio Villa (Pd) e Fabio Ceraudo (M5s): "Bene la riqualificazione della strada - ha detto Lodi - ma è importante capire se c'è l'intenzione dell'amministrazione di intensificare la presenza della polizia locale, perché serve. Che tipo di rapporto abbiamo inoltre con le associazioni di categoria? C'è la necessità di un migliore rapporto con gli autotrasportatori per non lasciarli nelle mani di Google Maps e di altri navigatori che possono portare a sbagliare strada".

"C'è bisogno di istituire presidi fissi di polizia locale - continua Villa - che aggiungendosi ad altri strumenti di controllo possano consentire di avere la situazione sotto controllo a Cornigliano. Ci vuole inoltre una segnaletica adeguata".

Ceraudo definisce il tragico incidente "prevedibile": "La situazione di via Cornigliano, pur con la riqualificazione, ha gravi problemi strutturali - dice - di viabilità e di gestione dell'area. Ci troviamo con una rotonda che tale non è, con il Municipio che da mesi chiede al Comune di provvedere. Quali strumenti sono stati messi in campo per impedire il passaggio dei tir? Bisognava portare un distretto di polizia locale nella delegazione, ma non è stato fatto".

L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha risposto sottolineando alcuni dati: "Rispetto al 2017 i morti e i feriti gravi sono diminuiti della metà. Via Cornigliano è una delle strade più sanzionate di Genova e visto che non ci sono telecamere intelligenti è necessaria la presenza fisica della polizia locale. Ieri abbiamo fatto un presidio e in tutto il giorno sono stati sanzionati 4 mezzi pesanti su 20 che sono passati, perché molti hanno deroghe e autorizzazioni, ci sono attività economiche che necessitano di quel passaggio".

Una novità è che il Comune si sta interfacciando con Google per portare i guidatori di mezzi pesanti a non sbagliarsi: "Moltissimi autisti si affidano a Google Maps - conferma Gambino - dunque abbiamo preso contatti con la società per integrare le mappe, al fine di segnalare che i mezzi pesanti non possono passare in via Cornigliano". L'assessore conclude con uno sfogo: "Sono stufo però di sentirmi dire 'te l'avevo detto', 'ci voleva questo' o 'ci voleva quello'. Continuo a sentir dire che ci vogliono presidi fissi ovunque, ma se cerchiamo di implementare il numero degli agenti ci viene detto che servono più insegnanti o assistenti sociali".