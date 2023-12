Consiglio rinviato in Media Val Bisagno, le replica della maggioranza: "Hanno abbandonato l'aula"

Acque agitate in Media Val Bisagno per il bilancio del Comune per il biennio 2024-2026. La discussione in programma ieri, giovedì 7 dicembre, è saltata. Diversi i pareri dei gruppi: la minoranza denuncia assenze nella maggioranza che replica con una nota inviata a GenovaToday.

"Ieri, 07/12/2023, ore 16.00 è stato convocato il Consiglio di Municipio IV Media Val Bisagno con all’ordine del giorno la discussione sul bilancio del Comune di Genova 2024-2026.

Dobbiamo esprimere il nostro stupore ed incredulità per il comportamento della minoranza costituita dai gruppi politici, Partito Democratico, val Bisagno Insieme, Uniti per la Costituzione e Gruppo Misto, i quali, assumendosi una grave responsabilità hanno concordato di abbandonare l’aula, decidendo di non partecipare alla discussione democratica sui documenti del bilancio programmatico 2024-2026 del comune di Genova e del relativo Municipio IV Media Val Bisagno.

In questo modo hanno dimostrato un atteggiamento ostile e pretestuoso da parte di chi, evidentemente teme il confronto su questo argomento.