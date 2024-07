Consiglio regionale con scontro sulla sanità: liste d'attesa, buco di bilancio e Alisa

Oltre sei ore di discussione in consiglio regionale per la seduta straordinaria sulla sanità che era stata chiesta dalla minoranza. Il finale è a colpi di risoluzione. Da una parte quella della maggioranza che è stata approvata con 17 voti favorevoli e 10 contrari e che impegna la giunta ad attuare la programmazione già in atto, dall'altra quella dell'opposizione bocciata con 11 voti favorevoli e 18 contrari e che chiedeva una "riforma della normativa regionale e nuovi atti di programmazione sanitaria entro tre mesi".

La risoluzione approvata dalla maggioranza

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola commenta: "Con la risoluzione approvata confermiamo e portiamo avanti la programmazione regionale sanitaria e sociosanitaria, tenendo conto in particolare della riorganizzazione del territorio e dei servizi, messa in atto dal Piano Sociale Integrato regionale e il Piano Socio Sanitario, consentendo agli operatori afferenti ai servizi sanitari e sociali di attuare una modalità di lavoro integrata attraverso equipe multiprofessionali con la realizzazione di piani assistenziali individualizzato".

"Ribadiamo - aggiunge Gratarola - il nostro allineamento con gli obiettivi del Pnrr Sanità, con la piena operatività delle 16 centrali operative territoriali, con l'avanzamento dei lavori per la realizzazione delle 32 case di comunità e degli 11 ospedali di comunitá secondo la programmazione concordata con il Ministero. Pur nelle difficoltà che il sistema sanitario nazionale sta versando, siamo anche in linea con il raggiungimento degli obiettivi annuali fissati dal Pnrr sull'incremento delle prese in carico degli over 65 in assistenza domiciliare integrata: attualmente sono più di 34mila e alla fine del 2025 saranno oltre 41mila. A fine 2024 vi sarà anche l’avvio in modo incrementale del 116117, numero europeo armonizzato, per indirizzare i cittadini verso i più corretti percorsi di cura di media e bassa complessità.

"Vogliamo destinare risorse per l’invecchiamento attivo e per il cosiddetto welfare di comunità - sottolinea l’assessore Gratarola -, in una logica preventiva e proattiva del benessere della cittadinanza con particolare riferimento alle aree interne. Per quanto riguarda la figura del caregiver l’intenzione è quella di proseguire nel sostegno al ruolo, mobilitandosi anche a livello nazionale, al fine di ottenere interventi legislativi di riconoscimento di diritti previdenziali".

"Per quanto concerne le liste d’attesa - continua Angelo Gratarola - intendiamo procedere con l’attuazione di progetti volti a definire l’appropriatezza prescrittiva, organizzare l’offerta in modo coerente con il bisogno di salute, effettuando una reale separazione dei flussi di accesso dei pazienti ambulatoriali, differenziando il primo accesso, che necessita di tempi di risposta più tempestivi, dagli accessi successivi al primo per follow up e presa in carico della cronicità. Tali accessi, infatti, devono alimentare una lista di prenotazione e non una lista di attesa poiché possono essere pianificati nel tempo in modo coerente con la necessità di salute del cittadino. Sulle criticità legate al sovraffollamento del Pronto Soccorso - conclude - si evidenzia che vengono affrontate definendo, attraverso il Gruppo operativo metropolitano per la gestione delle criticità relative ai Pronto Soccorso dell'area metropolitana e il Diar dell’emergenza urgenza, percorsi omogenei tra i Dea".

Le proposte dell'opposizione, bocciate dal consiglio

Il documento dell'opposizione che è stato bocciato partiva invece dalle critiche al sistema attuale, citando il 5,8% dei liguri che ha rinunciato a curarsi, una previsione di carenza di 853 specialisti nel 2025 e una proiezione di oltre 200 milioni di disavanzo a fine anno. Secondo la minoranza, che ha citato i dati Agenas, la qualità delle prestazioni in Liguria è fra le più basse mentre la spesa sanitaria pro capite è fra le più alte rispetto alle regioni confinanti e ha rilevato che l’incremento del personale sanitario, sia medici che infermieri, rimane comunque un elemento più critico rispetto ad altre Regioni, anche perché la giunta non metterebbe le aziende in condizioni di assumere non fornendo i fondi necessari. Carenze che influirebbero sull’assistenza. Secondo l'opposizione, poi, gli oltre 50 milioni spesi in due anni per il piano di recupero delle liste d'attesa non hanno portato effetti positive.

Tra le proposte fatte: l'abolizione di Alisa, l'azienda ligure sanitaria, e delle varie cabine di regia per restituire la titolarità della programmazione al Dipartimento Salute della Regione. E ancora, un nuovo Piano sociale-sanitario integrato, che superi l'attuale divisione tra Piano sociosanitario regionale e Piano sociale integrato regionale; maggiore attenzione alla prevenzione e maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra i punti toccati anche la medicina del territorio da potenziare anche attraverso l'istituzione a livello territoriale dei centri di assistenza e urgenza per la gestione delle urgenze sanitarie a bassa complessità. La minoranza propone nuove modelli di presa in carico della popolazione fragile, non autosufficiente o con disabilità, l'implementazione dei servizi di assistenza domiciliare con il potenziamento della telemedicina, strumenti di sostegno ai 200.000 caregiver liguri. Un elenco che continua con l'introduzione dello psicologo territoriale, dell'Osservatorio delle malattie psichiatriche e di una politica efficace per risolvere in maniera strutturale il tema delle liste d'attesa per la neuropsichiatria infantile. Infine, si chiede di non far entrare le associazioni pro-life nei consultori, di porre attenzione alla medicina di genere e di garantire il regime ambulatoriale per l'aborto farmacologico.

