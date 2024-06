Consiglio regionale, oggi è il giorno della mozione di sfiducia a Toti

Oggi in consiglio regionale è il giorno della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni - esclusa Azione - nei confronti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria. La discussione si prospetta accesa anche se il documento, salvo colpi di scena, non verrà approvato.

A firmare la mozione, nello specifico, Pd, lista Sansa, M5s e Linea Condivisa con i consiglieri Luca Garibaldi, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Gianni Pastorino, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi e Paolo Ugolini. Ma i loro numeri, rispetto a quelli della maggioranza che voterà contro, non bastano.

L'incontro tra Toti e Giampedrone: "Respingere la mozione di sfiducia"

Infatti, da tempo la minoranza insiste per chiedere le dimissioni di Toti e parlano di mozione di sfiducia, ma la maggioranza si è detta compatta nel voler sostenere il presidente.

Giorni fa, l'assessore Giacomo Giampedrone, autorizzato dalla procura, ha incontrato Toti: durante il lungo confronto è emersa l'intenzione di andare avanti insieme alla maggioranza di centrodestra e di respingere la mozione di sfiducia. Che quindi è destinata a essere respinta. "Un grande incentivo ad andare avanti" aveva commentato il presidente ad interim Alessandro Piana.

Le lettera di Toti al consiglio regionale

Nel frattempo, il capogruppo della lista Toti Alessandro Bozzano leggerà in aula la lettera scritta dal presidente e rivolta al consiglio regionale, consegnata a Giampedrone. "Interesse pubblico in ogni nostra scelta": queste le parole con cui Toti si difende e che hanno già scatenato polemiche. Per Ferruccio Sansa (lista Sansa) sarà "il primo caso di ventriloquo in consiglio regionale. La Liguria ha un presidente arrestato e così deve mandare un messaggio che sarà letto da un altro".

La questione della mozione di sfiducia aveva sollevato già feroci polemiche la scorsa settimana, con l'opposizione che aveva lasciato l'aula e alcuni cittadini, insieme ad alcune forze politiche, che avevano manifestato davanti all'ingresso del consiglio regionale.

Dalla minoranza si smarca Azione: "No alle dimissioni per inchieste"

Come scritto sopra, dal resto della minoranza si smarca Azione con il consigliere regionale Pippo Rossetti: il leader nazionale Carlo Calenda aveva specificato proprio in riferimento al caso ligure che "non si chiedono dimissioni per inchieste. Spetta alla maggioranza valutare se ci sono le condizioni per proseguire il lavoro, anteponendo a ogni altra considerazione il bene della regione".