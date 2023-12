Bilancio regionale, oggi ultima giornata nel segno del lutto per Sauro Manucci: seduta confermata

Dopo la discussione generale si è chiuso addirittura in anticipo il secondo giorno di lavori del consiglio regionale sul bilancio, mercoledì sera (mentre il consiglio comunale, impegnato sul bilancio cittadini, è andato avanti fino alle 23).

La discussione riprende questa mattina per la votazione finale, nel segno del lutto: è mancato infatti improvvisamente nella notte il consigliere regionale di FdI Sauro Manucci, stroncato da un malore dopo la cena degli auguri di Natale della maggioranza.

Morte Sauro Manucci: cosa succede ora in consiglio regionale

La seduta è confermata: lo scontro politico lascia spazio alla commemorazione, ma i lavori proseguiranno regolarmente.

In una nota, il presidente dell'assemblea, Gianmarco Medusei, il consigliere segretario Claudio Muzio e il vicepresidente Armando Sanna, esprimono cordoglio a nome di tutto l'emiciclo: "Siamo ancora increduli e attoniti per il gravissimo lutto che ha colpito il consiglio regionale e tutta la comunità ligure - affermano - è profondissima la commozione per la perdita non solo di un collega, ma anche di un amico, un uomo benvoluto da tutti, che ha fatto della passione politica un impegno costante nelle istituzioni da oltre trent'anni e fino all'ultimo giorno. Tutti lo ricordiamo presente anche ieri nella seduta dedicata ai provvedimenti di bilancio con l'attenzione e la competenza che lo hanno sempre qualificato".

In consiglio regionale, entrerà al posto di Manucci il primo dei non eletti della lista in cui è entrato Manucci, in questo caso FdI.

Qui la cronaca della seduta, tra commozione e fiori.

Bilancio regionale: la discussione procede tra scontri e polemiche

Nel frattempo non mancano le polemiche sul merito dei provvedimenti contenuti nel bilancio: "Non va oltre a una manovra elettorale di breve respiro, pensata come se non ci fosse un domani" ha attaccato il relatore di minoranza per il Pd, Enrico Ioculano. "Quella rappresentata da Toti - prosegue il dem - è una Liguria che non c'è, ma è solo nella testa del presidente che declina i dati distorcendo la realtà".

Sulla stessa lunghezza d'onda il consigliere di Azione, Pippo Rossetti: "In questa legge di bilancio non ci sono priorità. La logica del sacro consenso fa sì che si diano un po' di soldi a tutti, anche pochi, perché nessuno si lamenti".

Per la Lista Sansa, si tratta di "un bilancio fatto di molte ombre e qualche piccola luce, ma all'interno di un'impostazione completamente sbagliata. Manca completamente la programmazione, in una manovra farcita di provvedimenti spot e di ingenti finanziamenti per 'marchette', privatizzazioni e discutibili campagne di comunicazione". Secondo Sansa, molte di queste "marchette" sarebbero anche restituzioni di favori per "i finanziamenti elettorali ricevuti da Toti.

A tutti ha risposto il presidente e assessore al Bilancio, Giovanni Toti: "È una manovra che serve a questa regione, in continuità non con la visione del presidente della giunta, come mi si accusa, ma con un progetto politico condiviso da questa maggioranza da otto anni, cercando di far sì che la Liguria continui a crescere, senza lasciare nulla e nessuno indietro. La Liguria oggi è per molti aspetti avanguardia di questo Paese. L'amministrazione è aperta a tutti i buoni suggerimenti che possano arrivare. Il dibattito è partito civilmente e spero possa concludersi così".

Toti ha passato in rassegna alcune delle principali critiche delle opposizioni, difendendo in particolare l'aumento delle tariffe dei treni per le Cinque Terre, reinvestendo parte dei proventi per gratuità e sconti per studenti e residenti, e sottolineando le difficoltà nazionali nella ricerca di una soluzione per la piaga delle liste d'attesa in sanità.

L'unico contro cui il governatore ha puntato il dito, senza citarlo, è l'ex candidato governatore giallorosso Ferruccio Sansa. "Accetto ogni discussione di merito, non che si pensi che le politiche sui privati in sanità, di investimento, di aiuto alle famiglie e alle imprese possano essere strumentali e meschinamente legati a contributi elettorali. La cosa più avvilente che ho visto oggi è stato trasformare un'aula legislativa nello strillo di copertina del 'Fatto quotidiano'. Non credo che aiuti il dibattito".