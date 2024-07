Bagarre in consiglio regionale, cartelli e proteste per le "elezioni subito": seduta sospesa

È ancora bagarre in consiglio regionale dove la maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria continua a far discutere. Il clima in via Fieschi è caldo e non solo per via dell'estate: l'opposizione oggi, martedì 16 luglio, si è presentata con una lettera rivolta al consiglio regionale per chiedere le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. Ma il testo - firmato da Pd, M5s, Lista Sansa, Linea Condivisa e Azione - non è stato letto benché ci abbia provato il consigliere pentastellato Paolo Ugolini: il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei, ha fatto votare l'assemblea che, con i voti della maggioranza, si è espressa contro l'esposizione del documento. A quel punto i consiglieri di minoranza hanno protestato alzando cartelli con su scritto "elezioni subito" e la seduta è stata sospesa per qualche minuto.

La protesta in attesa della manifestazione di giovedì

Non si placano dunque le polemiche a pochi giorni alla manifestazione dei progressisti prevista per giovedì pomeriggio, con i leader nazionali da Elly Schlein a Giuseppe Conte, per chiedere il ritorno al voto in Liguria. "

Non è stato neppure possibile diffondere in aula la lettera - spiega Luca Garibaldi, capogruppo Pd - perché la maggioranza ha votato contro addirittura alla possibilità di leggerla. Un nervosismo da fine impero". "Abbiamo sottoscritto all'unanimità una lettera - continuano i consiglieri del M5s - indirizzata alla presidenza del consiglio regionale per denunciare lo stallo di cui è vittima la Liguria e per chiedere che si torni al più presto alle urne".

Cosa dice la lettera dell'opposizione

"Siamo a denunciare, per l'ennesima volta - scrivono i consiglieri di minoranza uniti - la situazione surreale in cui versa l'amministrazione regionale. Una giunta che politicamente dimostra quotidianamente la propria incapacità di gestire le grandi criticità, senza alcuna visione, né autorevolezza. Il fallimento politico della destra è conclamato da tempo e le notizie delle ultime settimane sono lì a confermarlo".

L'opposizione tira in ballo i grandi temi come sanità, Pnrr, trasporti e infrastrutture: "Dal crescere incontrollata del disavanzo sanitario, che arriva ad oltre 230 milioni di euro nel 2024, ai ritardi nell'attuazione del Pnrr, alle mancate risposte per i trasporti, ambiente, welfare. Drammatici i ritardi nella gestione delle infrastrutture strategiche e dei grandi interventi".

I consiglieri concludono citando la situazione in cui si trova la Regione, guidata oggi dal presidente ad interim Alessandro Piana mentre il presidente eletto, Giovanni Toti, è ai domiciliari: "Ogni giorno si evidenzia una maggioranza sempre più spaccata e contraddittoria, che nei fatti ha terminato il suo mandato politico ma tiene bloccata la Regione in attesa di individuare un nuovo candidato presidente, dopo il fallimento politico di Toti. Un inaccettabile stillicidio, tra incertezze, dubbi, retromarce, mere azioni di sopravvivenza per garantirsi qualche ulteriore mese in più, nel vuoto assoluto di governo". Insomma, per l'opposizione l'unica soluzione sono "le elezioni, al più presto".