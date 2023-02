Bagarre in consiglio comunale, la maggioranza incolpa l'opposizione: "Condotta gravissima"

Dopo le proteste dei lavoratori precari dei servizi educativi del Comune, il dibattito acceso in consiglio comunale, le polemiche e la sospensione della seduta, con tanto di manifestazione nella buvette a cui hanno partecipato i consiglieri di opposizione, arriva la versione dei gruppi di maggioranza: "Oggi, a causa del comportamento dei gruppi di minoranza non rispettosi delle regole durante la seduta del consiglio comunale, il presidente del consiglio e? stato costretto a convocare una conferenza dei capigruppo sospendendo l’attivita? dell’aula. Tale riunione e? stata disertata dai capigruppo della minoranza: cio? ha di fatto impedito il proseguimento dei lavori del consiglio comunale. Una condotta gravissima che non si e? mai verificata nella storia del Comune di Genova. I consiglieri di minoranza hanno di fatto impedito all'organo rappresentativo della citta?, il consiglio comunale, di lavorare, violando il regolamento: un vero attentato alla democrazia".

Inoltre, per la maggioranza, "e? stato disatteso anche un accordo preso nella conferenza dei capigruppo che si e? tenuta questa mattina dove si era stabilito di incontrare i lavoratori a fine seduta. La mancata presenza dei capigruppo di minoranza alla riunione ha di fatto impedito il proseguimento della seduta lasciando i lavoratori senza una risposta in aula alla loro questione".

Le risposte ai lavoratori verranno fornite dall’amministrazione entro la serata.