Inchiesta corruzione, l'opposizione in Comune attacca: "Dalla campagna elettorale a Esselunga, manca trasparenza"

È durato poco lo spazio delle interrogazioni di tre diversi consiglieri comunali a proposito dell'inchiesta giudiziaria sulla corruzione in Liguria e dei finanziamenti alla lista Toti per Bucci. A chiedere informazioni, all'inizio della seduta, Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), Alberto Pandolfo (Pd) e Fabio Ceraudo (M5s). Al centro, il ruolo della fondazione Change, del comitato Giovanni Toti e dei finanziamenti che hanno sostenuto la campagna elettorale del sindaco Marco Bucci eletto nel 2017 per la prima volta e nel 2022 per la seconda. Nessuno della giunta comunale, va detto, risulta indagato. Ma la risposta alle interrogazioni è stata breve e - per i proponenti - deludente.

Piciocchi stringato: "I dati sulla campagna elettorale? Nelle sedi stabilite dalla legge"

A rispondere a queste prime tre interrogazioni non il primo cittadino bensì il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi: "Il sindaco Bucci - ha chiesto Crucioli - è a conoscenza dei soggetti che avevano dato soldi alle realtà che poi avevano trasferito i fondi a lui? Vorremmo una risposta non meramente formale, è importante non tanto per avere elementi giuridici o morali ma per permetterci di compiere valutazioni politiche".

"La vicenda è politica - segue Pandolfo - vorrei che facessimo lo sforzo insieme, qui, davanti al consiglio comunale, senza procedere con un accesso agli atti o altri formalismi, per fare un elenco dettagliato dei finanziatori della campagna elettorale del sindaco Bucci".

"Abbiamo denunciato questo sistema fin dall'inizio - sono le parole di Ceraudo - che di trasparente non ha nulla. Lo abbiamo fatto con atti concreti, con interrogazioni, e oggi vorremmo risposta come cittadini a cui avete tolto la dignità".

Molto stringata la risposta del vicesindaco Pietro Piciocchi: "Tutti i dati relativi ai finanziamenti delle campagne elettorali, cifre e nominativi, sono depositate nelle sedi individuate dal legislatore nazionale. Ciascuno è libero di fare le proprie deduzioni e anticipare le sue condanne, ma andrebbe evitato di trasformare un’aula consiliare in un’aula di tribunale. Le cose lette sui giornali sono ancora sub judice. Ribadisco che i dati richiesti li trovate nelle sedi stabilite dalla legge".

Il caso Esselunga: "Perché non è stata bloccata la conferenza dei servizi?"

Ovviamente l'argomento non poteva esaurirsi così in fretta: ecco dunque un'altra interrogazione di Davide Patrone (Pd) che si riallaccia al caso Esselunga. "Chiediamo di fare chiarezza sui rapporti tra amministrazione comunale e azienda, spiegando come mai nel caso del supermercato di Sestri Ponente non sia stata bloccata in via cautelativa la conferenza dei servizi che si è tenuta venerdì scorso come se nulla fosse".

"Ci sono norme - ha risposto nuovamente Piciocchi - che disciplinano le conferenze dei servizi e le loro tempistiche, nessuno può bloccarle in maniera arbitraria. Tutti i ricorsi dei competitor, sull'Esselunga di San Benigno, sono stati stroncati. Inoltre nessuna modifica al Puc è stata fatta a favore di Esselunga. Infatti, la media superficie di via Piave era già stata ammessa dal Puc del 2015; stessa cosa San Benigno, mentre per quanto riguarda Sestri Ponente il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto di non assegnare a un unico operatore, la Coop, le aree ex Esaote, per la realizzazione di un supermercato".

L'opposizione: "Quadro desolante a prescindere dalle responsabilità che saranno riconosciute"

In apertura di seduta, due le dichiarazioni per chiedere chiarimenti. La prima del consigliere Crucioli, insoddisfatto per la risposta di Piciocchi: "Non parlo di rilevanza penale ma politica. Noi consiglieri vogliamo risposte e siamo tenuti a fare domande e, sui fondi per la campagna elettorale del sindaco, non ho ricevuto risposte e non è stata fornita una spiegazione". E per quanto riguarda il rapporto con Spinelli: "L'attitudine a 'baciare certe pantofole' non era solo del centrodestra, purtroppo c'è anche il Pd, è un malcostume diffuso non far venire gli imprenditori nelle sedi istituzionali ma andare a trovarli negli yacht".

La seconda invece delle altre forze di opposizione unite (Pd, lista Rossoverde, M5s e Azione): "L'attività della magistratura andrà avanti, ma la preoccupazione più forte riguarda il futuro sociale ed economico della nostra città. Ogni giorno di blocco delle pratiche è già un danno diffuso e inquantificabile, è necessario esprimersi con forza sull'importanza che la verità emerga e che le responsabilità politiche vengano assunte per capire da subito quali saranno le operazioni di tutela a fronte di un quadro molto desolante a prescindere dalle responsabilità che saranno riconosciute".

Dopo un dibattito tra consiglieri, ha preso la parola alla fine il sindaco Marco Bucci per fornire le sue spiegazioni (in questo articolo).