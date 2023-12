Bilancio comunale: intesa in dieci punti, ma il centrodestra si spacca

Superato l'ostruzionismo durante la seconda giornata del consiglio comunale dedicato al bilancio 2024-2026, maggioranza e opposizione hanno trovato l'accordo su dieci punti chiave, anche se il centrodestra si è spaccato su quello riguardante i percorsi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, passato con il voto contrario di Fratelli d'Italia e Lega. Tutti gli altri sono stati invece votati all'unanimità.

L'opposizione: "I dieci punti per una Genova più equa"

Partito Democratico, Lista RossoVerde, Movimento 5 Stelle, Uniti per la Costituzione e Gruppo Misto spiegano in una nota condivisa: "Siamo arrivati alla votazione di emendamenti e ordini del giorno collegati al Bilancio del Comune di Genova. Pur mantenendo il giudizio fortemente critico espresso in queste settimane, abbiamo deciso di ritirare i numerosi documenti presentati nei giorni precedenti per proporre alla Sala Rossa i dieci punti per una Genova più equa.

"Giustizia sociale, climatica e di genere, diritto alla casa, lavoro, inclusione e valorizzazione dei territori - prosegue ancora l'opposizione -. Le proposte presentate e votate dalla Sala Rossa potranno assicurare investimenti da parte del Comune di Genova per un concreto e positivo avanzamento su tematiche cruciali per il futuro della nostra città".

La maggioranza: "Ostruzionismo superato, buon senso e mediazione"

Anche la maggioranza di centrodestra in consiglio comunale canta vittoria: "Abbiamo dimostrato buon senso attuando un’intensa attività di mediazione politica. Siamo riusciti nell’intento di raggiungere un accordo con la minoranza sul bilancio previsionale 2024, anteponendo anzitutto l’interesse dei cittadini genovesi".

"Davanti agli oltre 12 mila documenti presentati dalle minoranze sulla delibera, che avrebbero visto una seduta di bilancio fiume, con conseguente aggravio dei costi per la pubblica amministrazione - prosegue la maggioranza - abbiamo deciso di collaborare per trovare una mediazione su temi che riteniamo di buon senso. È nato così un documento che contiene dieci punti programmatici che hanno assorbito le migliaia di ordini del giorno presentati dalla minoranza e permesso di superare l’ostruzionismo paventato dalle opposizioni, scongiurando un appesantimento dell’iter di approvazione del bilancio e ottimizzando la spesa pubblica. Inoltre, la condivisione di iniziative che possono dare lustro alla città di Genova, in merito alla salvaguardia delle fasce sociali ritenute più deboli, non può che inorgoglirci. Certi - conclude il centrodestra - che da parte della minoranza si sarebbe potuti arrivare alla decisione di un confronto in tempi ben più brevi, siamo comunque soddisfatti di aver evitato, grazie al profondo senso di responsabilità dimostrato in queste ultime ore dai gruppi consigliari, quella che sarebbe stata più che una beffa ai danni dei cittadini contribuenti".

I dieci punti approvati

Contrasto alla violenza di genere che impegna il sindaco e la giunta "a creare un Fondo per il contrasto alla violenza di genere, volto - in prima istanza - al sostegno del funzionamento dei Centri Antiviolenza; a conferire al sopraccitato fondo una dotazione di euro 500mila, previa valutazione tecnico finanziaria, a riferire in merito nella competente commissione consiliare, da convocarsi entro il 31 marzo 2024". L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità.

Diritto alla casa che impegna il sindaco e la giunta "a creare un Fondo per il diritto alla casa. A conferire al sopraccitato fondo una dotazione di euro 1.000.000, previa valutazione tecnico-finanziaria; a riferire nella competente commissione consiliare da convocarsi entro il 31 marzo 2024". L'ordine del giorno con parere favorevole della giunta è stato approvato all'unanimità.

Transazione energetica giusta: che impegna il sindaco e la giunta a "creare un Fondo per la transizione energetica giusta, volto - in prima istanza agli inquilini degli alloggi Erp - per la costituzione di comunità energetiche; a conferire al sopraccitato fondo una dotazione di euro 1.000.000, previa valutazione tecnico-finanziaria; A sostenere la costituzione delle sopraccitate comunità energetiche con risorse tecniche a disposizione del Comune di Genova; a riferire nella competente commissione consiliare da convocarsi entro il 31 marzo 2024". L'ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all'unanimità.

Rafforzamento del sistema educativo 0-6 che impegna il sindaco e la Giunta "previa valutazione tecnico-finanziaria, ad attivarsi perché venga garantita la: continuità retributiva del personale Ose con una dotazione pari a 50mila euro annuali, da recepire anche attraverso la nuova convenzione. S'impegna altresì a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio 2023-2025 inerenti le figure professionali di insegnanti, educatori/educatrici e collaboratori. Analogo impegno va assunto per le assunzioni a tempo determinato degli stessi profili professionali per l'anno 2024. L'ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all'unanimità".

Rafforzamento degli organici del Municipi che impegna il sindaco e la giunta "a rafforzare gli organi dei Municipi con un aumento del +10% del personale, a partire dagli uffici tecnici, previa valutazione tecnico-finanziaria". L'ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all'unanimità.

Piano strategico del commercio che impegna il sindaco e la giunta: "A promuovere la redazione di un piano di piano strategico del commercio nel Comune e a riferire nella competente commissione consiliare, da convocarsi entro il 31 gennaio 2024 con successivi aggiornamenti periodici". L'ordine del giorno con parere favorevole della giunta è stato approvato all'unanimità.

Diritto al trasporto per le persone con disabilità che impegna il sindaco e la giunta "a lasciare invariato l'attuale sistema economico e normativo del servizio di trasporto riabilitativo, lavorativo, formativo per tutte le persone con disabilità, con l'impegno allo stanziamento di risorse aggiuntive al sorgere di eventuali liste di attesa, previo parere tecnico- finanziario; a riferire in merito in apposita commissione consiliare convocata entro il 31 marzo 2024". L'ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all'unanimità.

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che impegna il sindaco e la giunta ad "assicurare - anche con risorse proprie - i percorsi di accoglienza, inclusione e formazione, a tutti i minori stranieri non accompagnati in considerazione delle effettive esigenze, previa valutazione tecnico-finanziaria; ad illustrare in una apposita Commissione Consiliare la strategia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel Comune di Genova, da tenersi entro il 31 gennaio 2024". L'ordine del giorno con parere favorevole della giunta è stato approvato con 31 voti a favore. Voto negativo per i consiglieri FdI e Lega.

Piano strategico del Verde che impegna il sindaco e la giunta "a redigere un piano strategico del verde del quale si tenga conto nel processo di stesura del nuovo Puc; a conferire nella competente Commissione Consiliare entro il 31 gennaio 2024, con successivi aggiornamenti periodici". L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità.

Apertura serale delle Biblioteche Comunali che impegna il sindaco e la giunta: "Ad avviare la sperimentazione dell'apertura serale delle biblioteche comunali, al fine di agevolare l'accesso a spazi dedicati allo studio e alla cultura, con l'obiettivo di arrivare a un progressivo raggiungimento di un'offerta pari ad almeno una biblioteca per 5 macroaree comunali (VII-VI, II-V, III-IV, VIII-IX), previa valutazione tecnico-finanziaria". L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità.

"Non stupisce come sul punto rivolto ad assicurare i percorsi di accoglienza, inclusione e formazione a tutti i minori stranieri non accompagnati - conclude l'opposizione - Fratelli d’Italia e Lega abbiano scelto il voto contrario rispetto al resto dell’aula confermando l’assurda tesi del Governo Meloni-Salvini per il quale un minorenne straniero di 16 anni e un giorno giunto da solo nel nostro Paese perde le tutele e i diritti garantiti a tutti i minorenni".