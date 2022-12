Bilancio del Comune, 4.500 ordini del giorno dall'opposizione: "Temi concreti, ma la giunta nega il dibattito"

Primo consiglio comunale dedicato al bilancio e prime polemiche in arrivo: dopo la prima seduta (su tre) di ieri, mercoledì 21 dicembre, arrivano le critiche del Pd che definisce inadeguati i tempi imposti dalla giunta Bucci per affrontare il dibattito dal punto di vista tecnico e amministrativo, ma anche e soprattutto da quello politico.

"Non può non preoccupare per il futuro vedere una seduta del consiglio comunale che apre i suoi lavori senza che da parte della segreteria generale siano stati visionati gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati e la 'coerenza' al bilancio della giunta Bucci utilizzata in maniera discrezionale per stralciare gli ordini del giorno della minoranza. Abbiamo presentato con le altre forze progressiste più di 4.500 ordini del giorno che trattavano temi concreti per la città con cui chiedevamo uno spazio di discussione - dichiarano i consiglieri comunali del Partito Democratico - quelli che sono completamente mancati in questi giorni”.

"La giunta Bucci - continuano i consiglieri dem - continua con la politica dell’aumento delle spese per la sicurezza e i tagli alle risorse per scuola e istruzione: esempio lampante di quanto questo bilancio sia iniquo e discriminatorio, ed è per questo che abbiamo deciso di dare battaglia in aula con tutti gli strumenti a nostra disposizione".

“Qualcuno - dichiara Simone D’Angelo, capogruppo Pd a Palazzo Tursi - ha scambiato la richiesta di discussione con una volontà di ostruzionismo. Non era così. La questione è politica: il sindaco Bucci parla di ordine e decoro, ma riduce le politiche del Comune di Genova ad agevolare la costruzione di centri commerciali e appartamenti di lusso. Il Bilancio che ha portato in consiglio comunale e che vorrebbe anche evitare fosse discusso, svilendo il ruolo delle opposizioni, è funzionale a questa politica. Porteremo in aula un'alternativa per una città in grado di dare opportunità e servizi in primis alle categorie più fragili e a chi è stato lasciato indietro, a partire da giovani e anziani".