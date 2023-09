Congresso Lega: il segretario regionale (e unico candidato) sarà Edoardo Rixi

La Lega della Liguria tornerà, dopo otto anni, a eleggere il suo segretario riunendo il congresso regionale sabato pomeriggio. La novità è più nelle forme che nella sostanza: l'unico candidato a ricoprire la carica infatti è il commissario uscente (nonché ultimo segretario a essere stato eletto nel 2015) ovvero il viceministro Edoardo Rixi.

Rixi, per questa carica, ha il pieno appoggio di Matteo Salvini, leader del Carroccio e vicepremier: "Anche se non è ministro - ha detto Salvini - è come se lo fosse ed è il miglior lobbysta, in positivo, che Genova e la Liguria potessero sperare".

Dopo la partecipazione di giovedì all'inaugurazione del Salone Nautico e l'incontro in prefettura organizzato da Aspi, Salvini sabato tornerà a Genova per partecipare al congresso. Con lui anche il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. Ospiti d'eccezione il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco, Marco Bucci.

Appuntamento alle 14, ai Magazzini del Cotone, dove Rixi sarà votato per acclamazione. Oltre a lui, si eleggerà anche il direttivo regionale e una cinquantina di delegati che saranno chiamati al prossimo congresso federale. L'elezione si sarebbe già dovuta tenere nel 2020, ma è stata rimandata a causa dell'emergenza pandemica.

Tra la forma e la sostanza, il cambio di denominazione, a segnare l'ennesima presa di distanza dalla Lega Nord di Umberto Bossi. Rixi, infatti, sarà il primo segretario regionale della Lega per Salvini premier in Liguria: non più, dunque, "nazionale", appellativo che prima veniva usato per i segretari del partito nelle regioni. Altra differenza dai congressi bossiani, è che l'assise di sabato sarà aperta a tutti i tesserati e non solo a quelli con la qualifica di "militante", a cui comunque resta riservato il diritto di voto.