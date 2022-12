Comune, oggi la votazione del bilancio

È in corso dalle 9 di questa mattina il consiglio comunale di Genova convocato per il 27 dicembre per la votazione finale del bilancio di previsione.

La delibera proposta dalla giunta al consiglio con i documenti previsionali programmatici 2023/2025 è stata discussa prima di Natale con una maxiseduta durata tre giorni, in cui sono stati illustrati 605 ordini del giorno (inizialmente erano 4.550) presentati dai consiglieri di maggioranza e opposizione. Alla fine dei 605 presentati uno è stato ritirato, 511 sono stati approvati e 93 sono stati respinti.

Oggi sono attese le dichiarazioni dei capigruppo e, al termine, la votazione finale.