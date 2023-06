Lavoro gratuito, nuova bufera sul Comune: "Cercano giovani artisti, ma non li pagano"

Nuove polemiche sul lavoro non retribuito nel Comune di Genova. Dopo quelle di fine gennaio per un bando del per la ricerca di un volontario "super qualificato" a costo zero per supportare le attività del il Mu.Ma ecco un altro caso simile, che questa volta riguarda il museo archeologico ligure. A questo link il bando in cui si legge: "Obiettivo del presente avviso è quello di individuare attraverso una selezione cinque artisti/band/gruppi maggiorenni fino a 35 anni che desiderino promuoversi di fronte a un pubblico vario, avendo gratuitamente a disposizione un palcoscenico prestigioso come quello della Sala Verde e antistante terrazza monumentale del Museo di Archeologia Ligure, sito all’interno di Villa Pallavicini di Pegli".

Ad attaccare la giunta Bucci è il Partito Democratico: "Non è servita a molto la commissione sulla 'qualità del lavoro giovanile a Genova' tenutasi lunedì scorso a Palazzo Tursi. Il sindaco ci prova di nuovo - afferma il gruppo consiliare genovese -. Per promuovere e rilanciare l’attività del museo archeologico ligure, l’amministrazione ha infatti deciso di lanciare un bando in cui si chiede a giovani artisti di esibirsi nella Sala Verde del museo. Retribuzione? Nessuna. Le spese? A carico di chi si esibisce".

"L’inaccettabile sistematicità con cui vengono diffuse questo tipo di proposte 'lavorative' - sottolinea il Pd - delinea chiaramente l’approccio che sindaco e giunta hanno sul tema del lavoro giovanile e della promozione culturale: elementi marginali nell’economia della città, per i quali non è necessario investire alcuna risorsa. È alla luce di questa pericolosa impostazione culturale che bisogna leggere il tasso vertiginoso di emigrazione giovanile che affligge la nostra città, la percentuale di neet, il posto in fondo alla classifica nazionale per numero di giovani start-up. Se chi amministra Genova non ritiene necessario pagare chi lavora, perché i giovani dovrebbero rimanere a fare impresa qui? Il gruppo del Partito Democratico esprime solidarietà agli artisti e alle artiste di Genova, che vedono ancora una volta il proprio lavoro sminuito e umiliato dal Comune. Il capogruppo del Partito Democratico Simone D’Angelo ha depositato un’interrogazione per chiedere spiegazioni in merito a questa vergognosa vicenda".