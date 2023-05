Acquisto di villa Parodi a Fegino: ok dal consiglio comunale

Avevamo già parlato dello stato di degrado di Villa Parodi a Fegino: l'edificio, di proprietà privata, è abbandonato a se stesso e qualche mese fa, con una mozione approvata in consiglio municipale, il Municipio Valpolcevera ha chiesto al Comune di considerarne l'acquisto per un'eventuale riqualificazione. Adesso è arrivato l'ok anche del consiglio comunale, attraverso una mozione presentata dai consiglieri Pd Cristina Lodi e Simone D'Angelo, approvata all'unanimità con il parere favorevole della giunta.

Riprendendo proprio il documento approvato dal Municipio, i due consiglieri hanno chiesto all'amministrazione comunale di valutare l'acquisto della villa, per poterla restituire alla cittadinanza attivando un percorso partecipativo che coinvolgerà residenti e realtà del territorio. Non solo, nella mozione si parla anche di enti "in grado di assicurare un alto valore aggiunto in termini di idee e rigenerazione, quali ad esempio l’Università di Genova”.

Insomma, i due consiglieri dem hanno chiesto a sindaco e giunta di dare corso a quanto votato in Municipio. Sulla loro mozione è stato presentato un emendamento del consigliere della Lega Bevilacqua che è stato accolto. L’assessore Francesco Maresca ha dato parere favorevole a nome della giunta e la mozione è stata approvata all’unanimità.