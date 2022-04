Comunali, Bucci: "Vincere al primo turno e subito al lavoro"

La cravatta è quella di cinque anni fa: "Anche i marinai sono scaramantici".

Il sindaco Bucci ha presentato la sua ricandidatura in un hotel del centro città lo stesso da cui 5 anni fa partì la sua avventura politica. Questa volta sarà sostenuto da tre partiti di centro destra e due liste civiche, Bucci che ha legato il suo nome alla ricostruzione del ponte San Giorgio, punta a vincere al primo turno: "L'obiettivo della coalizione di centrodestra è vincere al primo turno, se si vince al primo turno è molto meglio, ma l'importante è vincere, soprattutto perché avremo due settimane in più per lavorare per la città".

VIDEO | Bucci presenta la sua ricandidatura: “Voglio vincere al primo turno”

Al lavoro per Genova è lo slogan della sua campagna elettorale: "Siamo stati, siamo e saremo al lavoro per Genova perché è ciò che ci chiedono i cittadini, che vogliono che gli amministratori si tirino su le maniche, lavorino e siano in grado di consegnare fatti, non discorsi, tra fatti e discorsi c'è una grande differenza". Alle spalle cinque anni di lavoro: "Abbiamo ottenuto 6 miliardi di finanziamenti e forse ne arriveranno altri 2, abbiamo ottenuto fondi che la nostra città non aveva mai ottenuto nella storia, ora li vogliamo usare e sappiamo come fare, non vogliamo lasciare questi finanziamenti a chi in passato ha fatto il buco del parcheggio di San Martino e non l'ha chiuso. Con quale credibilità queste persone possono dire che spenderanno bene i soldi per la città? Noi lo abbiamo fatto e lo faremo".

Il mantra di Bucci è diventare la città di riferimento del Mediterraneo: "Tutti i parametri sono in crescita e stiamo diventando una delle città più attrattive che ci siano in Italia e questo è la cosa che ci rende più orgogliosi ma c'è ancora molto lavoro da fare perché la nostra visione di città deve portare ad avere una città davvero internazionale dove è bello vivere, lavorare e e trascorrere il tempo libero, una città dove tutti possano raggiungere i propri obiettivi come persone singole, come associazioni, imprese, aziende e come società civile. Ecco, noi vogliamo essere in grado di avere un'amministrazione che consente a tutti di raggiungere i propri obiettivi".

Priorità del programma indicate sono: "le infrastrutture, il porto, il trasporto pubblico, la continuità delle partecipate, a marzo abbiamo raggiunto il 40% di raccolta differenziata a Genova, un record per Amiu, stiamo andando nella direzione giusta". Oltre il ponte e nel segno del ponte San Giorgio: "Abbiamo guadagnato una credibilità internazionale che non esisteva prima e che poche città hanno, non l'ho mai detto a nessuno e lo dico questa sera per la prima volta, ci hanno addirittura chiamato da un lander tedesco, sia il presidente sia gli assessori, per chiederci come si fa a ricostruire un ponte, hanno chiamato noi dalla Germania; io sono stato molto orgoglioso come Genova perchè Genova ha avuto questa credibilità".