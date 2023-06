Via Cassanello e la convivenza con le attività industriali: in previsione sopralluogo e incontro in municipio

Venerdì mattina - dopo un'attesa di mesi - si è svolta a Tursi una commissione sulle problematiche di via Cassanello, tra Pegli e Multedo, dove i cittadini sono costretti a una non facile convivenza con servizi industriali tra cui il deposito Eni: le questioni sono molteplici e interessano soprattutto aspetti relativi ad ambiente, salute e viabilità.

La commissione, richiesta dal consigliere della lista Rossoverde Filippo Bruzzone, ha dato alcuni esiti, perché l'assessore all'Ambiente Matteo Campora ha preso svariati impegni tra cui una visita in loco, da compiere già a luglio, con la cittadinanza, e poi un incontro complessivo in municipio a settembre per fare il punto della situazione.

La situazione non è semplice tra odori, aziende che insistono sulla strada stretta senza sbocco veicolare e - l'autunno scorso - anche uno sversamento nel Varenna. Bruzzone ha chiesto anche informazioni sullo stato di salute del torrente dopo questo incidente: "Arpal ha risposto - riferisce - che i dati relativi al 2022 sono ancora in elaborazione. Quindi certamente Eni si è subito attivata e abbiamo evitato un disastro ambientale, ma non abbiamo dati certi sullo stato di salute del fiume".

La commissione convocata venerdì era stata richiesta subito dopo l'episodio: "Più di duecento giorni di attesa sono eccessivi - dice Bruzzone - e poi trovo molto grave l'assenza del Municipio Ponente che dovrebbe tutelare i cittadini che sono preoccupati per ambiente e salute. In ogni caso è bene che l'assessore Campora abbia preso una serie di impegni precisi, i comitati dei cittadini erano soddisfatti, continueremo a monitorare".

Per quanto riguarda l'aspetto della viabilità, invece, si aspetta un confronto con l'assessore Sergio Gambino che stamattina non era presente.