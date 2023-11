Comune, nasce la commissione contro razzismo, antisemitismo, omofobia e istigazione all'odio (anche online)

Ventinove componenti e una missione: contrastare l'intolleranza, il razzismo, l'antisemitismo, l'omofobia, l'istigazione all'odio e alla violenza. È stata approvata martedì 14 novembre dal consiglio comunale - non senza un'accesa discussione - la delibera che istituisce una commissione speciale per monitorare questi fenomeni.

Il compito dei consiglieri sarà di valutare gli episodi di violenza manifestata in qualunque forma, anche attraverso espressioni verbali on-line come l’hate speech, definiti in sintesi come un intenso ed estremo sentimento di avversione e astio che offende la dignità e la libertà di ogni persona.

La commissione dovrà anche analizzare i provvedimenti adottati negli ultimi anni in occasione di episodi simili, per capire se sono davvero efficaci, ed elaborare proposte alternative o che comunque servano a rispondere al fenomeno.

Infine, verrà predisposta una relazione da portare all’attenzione del consiglio comunale.

Ecco i componenti: Gozzi, Grosso, Manara, Notarnicola, Pilloni, Veroli e Viscogliosi per la lista "Vince Genova"; D'Angelo, Alfonso, Bruzzone, Dello Strologo, Kaabour, Pandolfo, Patrone, Villa per il Pd; Cavalieri e Pellerano per "Liguria al Centro"; De Benedictis, Falcone, Gaggero e Vacalebre per FdI; Bruzzone per la lista Rossoverde; Ariotti e Bevilacqua per la Lega; Pasi per Genova Domani; Aimé per Forza Italia; Ceraudo per il M5s, Crucioli per Uniti per la Costituzione e Lodi per il gruppo misto.

La delibera è stata approvata con 35 voti di maggioranza e minoranza, e il voto contrario del consigliere Crucioli.

Prossimamente la commissione verrà convocata per iniziare a lavorare ed eleggere presidente e due vicepresidenti.