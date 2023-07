Commissione consiliare sui costi della Ocean Race, Genova che Osa e le 5 domande a Bucci

Al via mercoledì mattina, a Tursi, la commissione consiliare richiesta dalle opposizioni per fare chiarezza sui conti e i benefici della Ocean Race, in presenza del sindaco Marco Bucci.

Il movimento Genova che Osa ha incontrato esponenti dell'opposizione per concordare una linea condivisa, e ha chiesto loro di rivolgere 5 domande direttamente a Bucci.

"Quando la collettività investe milioni di euro i benefici non possono essere per pochi ma devono essere equamente distribuiti, a partire dal garantire lavori di qualità, un positivo coinvolgimento di cittadine e cittadini e sostenibilità ambientale. - spiega Lorenzo Azzolini di Genova che osa -. È su questo che si deve fare chiarezza."

Negli ultimi mesi Genova che Osa si è impegnata in una campagna per chiedere che chi lavora ai grandi eventi del Comune sia retribuito. L'associazione ha prodotto un dossier per analizzare i costi dell'evento e ha mappato il valore del lavoro svolto dai volontari che hanno consentito di gestire il villaggio della Ocean Race.

"Vogliamo fare chiarezza a partire dalla gravissima ingiustizia di pagare più di 1 milione di euro a 7 dirigenti mentre più di 200 persone lavorano gratis - dichiara Amanda Pederzolli - E non possiamo tollerare che a fronte di milioni di euro di soldi pubblici la ricaduta sia di cattivi lavori malpagati nel settore del commercio e della ristorazione. Noi vogliamo garantire che i soldi pubblici investiti negli eventi generino benessere per tutte e tutti, non grandi vantaggi per pochi privilegiati."

Le 5 domande di Genova che osa a Bucci: