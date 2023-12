Bassa Val Bisagno, l'opposizione: "Commissione senza assessore e tecnici, uno spreco di risorse"

L'opposizione del Municipio Bassa Val Bisagno, dopo le polemiche sull'orario e la data scelta per la commissione sul progetto degli Assi di forza, il 22 dicembre 2023 alle ore 9, torna all'attacco per l'assenza di tecnici e assessore all'incontro.

In una nota Partito Democratico, Genova Civica, Noi con Massimo Ferrante, Lista Rosso Verde e Movimento 5 Stelle spiegano: "La commissione era stata richiesta dalle liste di opposizione per avere chiarezza sui progetti in itinere e sulle comunicazioni mezzo stampa di variazione. Denunciamo il fatto che nonostante chi amministra e governa il Municipio abbia avuto come da regolamento 30 giorni per convocare la commissione alla presenza di assessore e tecnici, la stessa è avvenuta in una data e orario non consono alla partecipazione e senza alcuna presenza di assessore e/o tecnici comunali, con nessuna risposta in merito al progetto sugli assi di forza che dovrebbe coinvolgere il nostro territorio".

"La commissione - concludono le forze di opposizione - verrà riconvocata, con uno spreco di risorse pubbliche per incapacità conclamata di organizzare una banale riunione". Nei giorni scorsi anche la Rete Genovese dei Comitati aveva criticato l'orario e la data scelta per la commissione.