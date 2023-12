Assi di forza, commissione pubblica sotto Natale alle 9 del mattino. L'opposizione: "Non è colpa nostra"

Nuove polemiche in Bassa Val Bisagno per la convocazione di una commissione aperta a tutti per parlare del progetto degli Assi di forza, convocata alle ore 9 di venerdì 22 dicembre 2023 in piazza Manzoni, sede del Municipio. A puntare il dito su una data e un orario considerato non favorevoli per la partecipazione del pubblico la Rete Genovese dei Comitati, ma anche l'opposizione, attraverso un comunicato firmato da Genova Civica, Pd, Noi con Massimo Ferrante, Lista Rosso Verde e Movimento 5 Stelle.

"In data 19 dicembre - si legge - sono state divulgate per mezzo stampa alcune dichiarazioni da parte della presidente di commissione II del Municipio Bassa Val Bisagno, mediante le quali avrebbe attribuito alle forze di opposizione la responsabilità della convocazione di una commissione sul tema 'Assi di Forza', in giorno e ora poco facilitanti la partecipazione cittadina, ovvero venerdì 22 dicembre ore 9.00".

"Chiariamo con serenità la nostra posizione - proseguono i gruppi di opposizione - ricordando a tutti i cittadini e comitati che le forze di opposizione sono le uniche ad essersi dimostrate interessate a lavorare su questo argomento, richiedendo costantemente per vie ufficiali la convocazione di commissioni alla giunta municipale e ricordando loro il rispetto del regolamento per tali convocazioni. Nello specifico quest’ultima commissione è stata richiesta in data 7 dicembre, alla quale segue una finestra di 30 giorni per la convocazione. Teniamo dunque a ribadire la nostra impossibilità nella scelta dei termini di convocazione, i quali spettano in maniera esclusiva alla presidente di commissione".

"Comprendendo il sentimento negativo espresso rispetto alla scelta di giorno e ora - concludono dall'opposizione - confidiamo comunque in una quanto più possibile partecipazione a sostegno del dibattito aperto".