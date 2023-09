La commissione Aces in Liguria per valutare la candidatura a Regione Europea dello Sport 2025

Cinque giorni a disposizione per valutare la candidatura della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025: questo è il tempo a disposizione della commissione di Aces, che in queste giornate visiterà alcuni impianti sportivi del territorio da Ventimiglia a Sarzana, passando ovviamente per Genova, e conoscerà alcune realtà virtuose del panorama sportivo regionale che hanno saputo elevare lo sport a prezioso strumento di inclusione e socializzazione.

“Benvenuti in Liguria ai membri della commissione Aces e al presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli – dichiara l’assessora Ferro. – Sono certa che resteranno colpiti dalle grandi potenzialità e dalle eccellenze sportive della nostra Regione, che è pronta a diventare assoluta protagonista nel 2025 dando seguito ai già prestigiosi riconoscimenti assegnati negli anni passati. Ricordo infatti che Recco fu Comune Europeo dello Sport nel 2022, il Tigullio e il Golfo Paradiso sono attualmente Comunità Europea dello Sport e Genova sarà Capitale Europea dello Sport nel 2024. La candidatura della Liguria nel 2025 vuole dare continuità a un percorso che trasformerà la nostra regione in un punto di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale”.

Nelle prossime ore è atteso l’arrivo dei commissari Andre De Jeu, Anna Majoral Forne, Antonio Garde, Berislav ?i?mek e Alberto Bichi.