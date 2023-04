Come vengono utilizzati i soldi delle multe? La consigliera Lodi presenta un'interpellanza

Come viene utilizzato il denaro incassato dal Comune dalle multe? Il tema è al centro di un'interpellanza della consigliera comunale Cristina Lodi (Partito Democratico) che sarà discussa in Sala Rossa e che prende spunto dai dati contenuti nel report ricevuto dal collega di partito Luca Mastropietro che aveva presentato un'interrogazione durante il consiglio municipale della Bassa Val Bisagno. Il documento fotografa la situazione del 2022 con un totale di 644.956 sanzioni per violazioni al codice della strada a Genova (una media di 1,15 per ogni residente) e un totale di quasi 61 milioni di euro, per la precisione 60.901.840, e di 427.944 punti della patente decurtati. Dati in crescita rispetto all'anno precedente (a questo link il nostro articolo dedicato).

L'interpellanza della consigliera Lodi parte dal presupposto che "i Comuni devono mandare un rendiconto al Governo entro la fine del mese di maggio di ogni anno". Inoltre spiega che "secondo l’articolo 208 del Codice della Strada ai territori comunali dovrebbero essere restituiti la maggioranza di questi introiti in termini di manutenzioni stradali (rifacimento asfaltature, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale); implementazione impianti di sicurezza per segnalare gli attraversamenti pedonali (illuminazione potenziata, strisce catarifrangenti, cicalini per ciechi, segnaletica per pedoni sordi, telecamere); attività di prevenzione e di educazione stradale presso i plessi scolastici presenti sui territori, con l’organizzazione di giornate di formazione per un’attiva partecipazione a eventi divulgativi della cultura della legalità e della sicurezza sulla strada".

Secondo la consigliera del Partito Democratico: "La trasparenza sulle entrate e sulla destinazione dei fondi, nonché sulla situazione nei singoli municipi, non è ancora realmente garantita come previsto dal Codice della Strada" motivo per cui "i gruppi di minoranza, sempre del Municipio Bassa Val Bisagno, hanno dovuto ripresentare una richiesta specifica per avere informazioni a oggi non pubbliche"

"Considerato che a oggi il dato principale mette in evidenza che nel 2018 i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti risultavano essere stati 23.861.178,63 euro e nel 2022 essere stati 60.901.840 euro - prosegue l'interpellanza - e rilevato che dalle ultime risposte in Municipio Bassa Val Bisagno non è stato indicato il dato relativo all'impiego dei proventi per l'educazione stradale nelle scuole, si interpella il sindaco e la giunta per sapere quante e quali azioni sono state finanziate dai proventi derivanti dalle sanzioni per infrazione codice della strada dell'anno 2022; quante risorse sono state impiegate sul territorio genovese e poi per municipio sull'educazione stradale nelle scuole, come da norma nazionale; quante risorse derivate da introito sanzioni per infrazioni codice della strada verranno comunicate al Ministero".

All'interno del documento anche alcune osservazioni: "Essendo ingenti le risorse - si legge - è evidente che il codice della strada viene poco rispettato ed è necessario lavorare in termini di sensibilizzazione e formazione, prendendo atto che Genova ha il primato nazionale, non certo di lustro, per la decurtazione dei punti patente". Infine viene "rilevato che l'azione sanzionatoria pura dovrebbe sempre avere come obiettivo non il 'far cassa' a se stante ma arrivare a raggiungere nella cittadinanza la consapevolezza che esistono le norme che vanno rispettate e se si rispettano la comunità genovese ne ha benefici in termini di salute e benessere sociale".