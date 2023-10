Porto Antico, Crucioli attacca: "Dovrebbe portare soldi al Comune, invece li chiede"

Scontro in comune sullo stato di salute della Porto Antico, società in house del Comune di Genova. La situazione, come quella delle principali partecipate, verrà analizzata in una commissione apposita in previsione dell'avvio della sessione di bilancio.

A sollevare l'argomento, chiedendo dati e chiarimenti, Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione. Il consigliere ha citato anche un'intercettazione riportata dalla stampa e attribuita ad Alessandro Cristili, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui festini con coca ed escort, e che in una telefonata avrebbe fatto riferimento al presidente della Porto Antico Mauro Ferrando (non indagato) parlando di un posto barca.

"Mi interessa poco la vita privata di Ferrando - ha esordito Crucioli - ma mi importa quello che fa il presidente della Porto Antico, una società che gestisce un compendio immobiliare di pregio che comprende posti barca anche per yacht di grandi dimensioni e negozi centralissimi".

Crucioli ha chiesto di poter leggere gli atti opportuni per verificare la situazione economica in cui versa la in house, ma di aver ricevuto risposte parziali: "È una società che di recente ha chiesto un aumento di capitale con un'ingente contribuzione del Comune. Non dà ma chiede, è un'anomalia. Ci sono partecipate della cosa pubblica in perdita fisiologica perché erogano un servizio costoso. Altre, come la Porto Antico, dovrebbero portare soldi e non lo fanno. È un campanello d'allarme".

L'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi ha risposto disapprovando la modalità in cui è stata presentata l'interrogazione: "Le informazioni sul Porto Antico possono essere chieste senza enfatizzare soggetti coinvolti in indagine sulla base di mere illazioni. Invito alla cautela prima di mettere persone alla berlina. In ogni caso, mi ero reso disponibile con la presidenza, in vista dell'avvio della sessione di bilancio in cui i tempi saranno concentrati, a calendarizzare una serie di commissioni sulle principali partecipate e una di queste è la Porto Antico".

Piciocchi ha concluso apprezzando le modalità di lavoro del presidente Ferrando: "La società ha percorso un cammino impegnativo con anche l'incorporazione della Fiera, adesso ci sono buone prospettive".