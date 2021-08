Cogoleto, Biamonti si è dimesso dal consiglio comunale dopo la frase choc su Gino Strada

Ha rassegnato le proprie dimissioni al sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone inviando una lettera in cui spiega che "per la frase oltraggiosa riguardante Gino Strada le ritiene l'unico modo per scusarsi e rimediare a quanto accaduto"