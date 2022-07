Presidenti di Regione più amati: Toti è al quarto posto

Nella classifica dei governatori più amati Giovanni Toti si piazza al quarto posto in Italia, questo è il dato che emerge dalla consueta analisi annuale del Sole 24 Ore attraverso i dati raccolti da Noto Sondaggi.

Il 'Governance poll' 2022 certifica un gradimento pari al 61%, cinque punti percentuali in più rispetto al dato del 2021 e anche rispetto al voto ottenuto alle ultime Regionali dal presidente della Liguria (56,13%). A guidare la classifica è il presidente del Veneto Luca Zaia che si attesta al 70%, ma perde quattro punti percentuali rispetto al 2021, dietro di lui crescono Massimiliano Fedriga (Friuli) che passa dal 59% al 68% e Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) che passa dal 60% al 65%. Quarto posto, quindi, per Giovanni Toti con il 61%. In fondo alla classifica si trovano invece i governatori di Molise (Donato Toma, 35%), Lazio (Nicola Zingaretti, 37%) e Sardegna (Christian Solinas, 39,5%).

Giovanni Toti ha commentato sui propri social: "Il consenso è frutto di un lavoro serio, a volte anche impopolare, mio e di tante persone che credono in una Liguria protagonista di una crescita felice, che tanto ci allontana dai nostri avversari della decrescita infelice. L’agenda in Liguria non la dettano i social o il consenso facile. Le decisioni vengono prese solo per il bene dei cittadini, che evidentemente l'hanno capito e si fidano di me. Ne sono fiero e non deluderò la loro fiducia".

La Lista Toti ha aggiunto in una nota: "Altri sentono il peso del 'governo', Giovanni Toti no. Il gradimento del presidente della Liguria è in continua ascesa. La migliore risposta, che peraltro conferma l'esito delle elezioni appena svolte, a quanti provano invano a proporre narrazioni diverse circa il buon governo della Regione".