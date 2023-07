Toti è il quarto presidente di Regione più amato d'Italia

Classifica che vai, posizionamento che trovi: mentre a maggio, secondo il sondaggio realizzato da Swg per Ansa, Giovanni Toti era decimo, per gradimento, nella lista dei governatori di 17 regioni italiane, a luglio il rilevamento del Sole 24 Ore, svolto da Noto Sondaggi, fa riguadagnare terreno al presidente della Regione Liguria.

L'edizione 2023 del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali, svolta dal Sole, posiziona infatti Toti al quarto posto.

Sul podio, al primo posto, c'è il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che è anche l'unico di centrosinistra che migliora la propria percentuale rispetto al 2023. Nella top 10 ci sono tutti esponenti del centrodestra tranne Bonaccini e poi Vincenzo De Luca (Campania), al nono posto. Ex aequo, al quarto posto, con il 59% di gradimento, i due governatori di centrodestra non leghisti Roberto Occhiuto (Calabria) e appunto Giovanni Toti.

Una "luna di miele infinita", quella tra Toti e la Liguria, come la definiscono i consiglieri regionali della sua lista: "Dopo sette anni insieme, la stima e la voglia di cambiare insieme e migliorare ancora la nostra terra resta tutta. Grazie Liguria, la nostra promessa è che continueremo a impegnarci per far crescere ancora la Regione. Avanti Liguria".