Classifica gradimento governatori: Toti perde punti e scivola al decimo posto

Cala il gradimento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti secondo i dati del sondaggio realizzato da Swg per Ansa su un campione rappresentativo dell'universo regionale per genere ed età nel periodo tra marzo e maggio 2023. Il consenso del governatore ligure cala di cinque punti percentuali nell'ultimo anno e si attesta al 39%, decimo in una classifica che comprende 17 regioni, sono state infatti escluse dalla rilevazione Molise, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

Migliori e peggiori

Al primo posto in classifica c'è il governatore del Veneto Luca Zaia con il 69%, seguono appaiati Stefano Bonaccini e Massimiliano Fedriga (Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) con il 64%. Staccati dal podio tutti gli altri, perché al quarto posto si piazza Vincenzo De Luca (Campania) con il 49%. A chiudere la classifica il presidente della Sardegna Christian Solinas (20%) e quello della Sicilia Renato Schifani (26%).

Chi sale e chi scende

Per quello che riguarda il confronto con l'anno precedente l'incremento migliore è quello del presidente della Basilicata Vito Bardi (6 punti percentuali, sale al 33%), seguito dal pugliese Michele Emiliano (+3 punti, sale al 36%). I peggioramenti più netti sono invece quelli di Solinas (-8 punti percentuali), Bonaccini (-7), De Luca (-6) e Toti (-5).

Classifica gradimento dei governatori