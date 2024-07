Skymetro, il comitato del no: "Le modifiche al progetto peggiorano l'opera"

Si torna a parlare di Skymetro. A farlo è il comitato di cittadini che si oppone all'opera, commentando la decisione del Comune di riaprire la conferenza dei servizi sul progetto.

"Partiamo - scrive il comitato - da una considerazione essenziale: il nuovo progetto, con le sue modifiche, rende inutile lo Skymetro come trasporto efficiente, non eliminando molti dei difetti di quello precedente e aggiungendone di nuovi.

Lo Skymetro è già passato attraverso una prima Conferenza dei Servizi (da qui in poi CdS) con Valutazione di Impatto Ambientale (Via) inclusa, dove gli enti invitati dicono se costruire lo Skymetro arrecherà qualche danno al territorio. La CdS si è chiusa in data 8 marzo 2024.

Cos’è una Conferenza dei Servizi? È una sorta di tavolo a cui partecipano diversi enti per valutare insieme un progetto, con l’obiettivo di dare un permesso. È uno strumento istituzionale previsto dalla Legge n° 241/1990. Nel caso dello Skymetro, la Conferenza dei Servizi deve dare l’autorizzazione a costruire l’opera, dopo che tutti gli enti invitati hanno dato parere positivo e il progetto ha passato anche la Via".

"Durante la prima CdS - prosegue il comitato - hanno espresso il proprio parere diversi uffici della Regione e del Comune che si occupano di tutela dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, ma anche Arpal, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e altri enti gestori di pubblici servizi. Pareri che mettevano in evidenza molti aspetti critici tra cui: l’interferenza dell’opera con il torrente Bisagno e i suoi affluenti, la gestione dei cantieri, un’analisi costi-benefici del progetto carente e addirittura la mancanza di rendering, tavole e previsioni economiche nel progetto. Nell’osservazione della Soprintendenza si critica la scelta di costruire un’opera che ipotecherà la possibilità nei decenni a venire di migliorare la vivibilità dei quartieri interessati. A queste osservazioni il Comune ha spesso risposto con un atteggiamento che si può riassumere con 'vedremo questi aspetti più avanti, durante la costruzione'.

L’approvazione così arriva, ma con una lista lunghissima di prescrizioni da rispettare e con il grave vulnus della mancanza di uno dei pareri obbligatori previsto dalla norma, quello del massimo organo tecnico in tema di infrastrutture, cioè il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP)".



Skymetro, gli oppositori: "Sempre detto che il progetto era incompleto"

"Abbiamo sempre detto - continua il comitato per il no - che il progetto era incompleto, e che la procedura era sbagliata. I difetti lasciati nel progetto sono talmente importanti che hanno dovuto riaprire la CdS, anche per rispondere alle critiche del CSLP, che non ha emesso il parere ufficiale a fronte delle gravi carenze riscontrate.

Il Comitato ha fatto ricorso (grazie all’azione di Legambiente) contro l’approvazione ricevuta alla conclusione della prima CdS. Abbiamo nel ricorso evidenziato quindici vizi, difetti fondamentali del progetto e della procedura di approvazione, per cui abbiamo chiesto di annullare gli atti di approvazione della CdS e della Via.

Il progetto che viene presentato in questa riapertura della CdS presenta quattro modifiche rispetto al precedente che peggiorano ulteriormente l’opera, senza modificare i difetti fondamentali che abbiamo sempre denunciato: viene costruito per sette chilometri a un metro dagli argini del Bisagno, compromettendo la sicurezza idraulica del torrente; essendo sopraelevato, ha un impatto sociale e ambientale devastante su tutta la Val Bisagno; ha poche fermate molto distanti tra loro che si raggiungono con lunghi percorsi a piedi; nella seconda metà del percorso corre sulla sponda distante dalle case rendendo ancora più difficile raggiungere le stazioni; ha stazioni sopraelevate, quindi con difficoltà di accesso notevoli. Il tutto, a fronte di vantaggi trasportistici minimali e mai chiaramente provati con dati e analisi, se non per la mera velocità di percorrenza, continuando a mancare la pubblicizzazione dello Studio Trasportistico.

Ma su questi difetti di base le nuove modifiche ne aggiungono di nuovi, che di fatto rendono lo Skymetro ancora più inutile. Prima modifica, la più importante: la linea della Val Bisagno non sarà collegata alla rete cittadina della metropolitana. Sarà una linea a sé stante, che andrà da Borgo Incrociati a Molassana, e che avrà solo un collegamento a saliscendi con Brignole. Significa che per andare in centro bisognerà scendere dallo Skymetro, percorrere una lunga passerella fino alla stazione della metropolitana di Brignole, aspettare la corsa e prendere un altro convoglio. La stessa cosa in senso inverso. Altro che undici minuti da Molassana e viceversa (senza contare il tempo di raggiungimento delle stazioni), con questa interruzione ne serviranno almeno dieci in più.

L’assunto base della metropolitana in Val Bisagno come continuazione della rete cittadina è caduto, e questa nuova linea è solamente inefficiente e incredibilmente costosa, a fronte di tutti i difetti che possiede e che abbiamo ripetuto per mesi.

Poi ci sono le altre modifiche minori, ma altrettanto peggiorative: la nuova linea passerà vicinissima all’Istituto Firpo per fare la curva sull’altra sponda dopo lo Stadio e cambia percorso per allontanarsi dall’autostrada e per evitare lo scolmatore. Questo significa che saranno espropriate nuove attività commerciali (aumentando anche i costi per gli espropri); in più punti la strada sotto lo Skymetro viene ridotta con corsie al limite della normativa; il nuovo tragitto interferirà sempre di più con i sottoservizi presenti sotto le strade e senza che siano stati risolti i problemi già presenti con altri servizi come il viadotto dell’Alta Tensione di Terna il cui spostamento al momento non ha copertura finanziaria (costo probabile aggiuntivo intorno ai venti milioni); il parcheggio di interscambio viene ridotto a poche decine di posti, diventando sempre più inutile.

In sintesi: tentando di trovare una soluzione a una parte degli aspetti critici dello Skymetro che anche noi avevamo segnalato (oltre a diversi enti nelle loro osservazioni durante la prima CdS), il Comune obbliga i progettisti a disegnare un’opera sempre più inutile, costosa e impattante, con una procedura autorizzativa sempre più carente e lunga nei tempi.

Noi, logicamente, continueremo ad analizzare, studiare e informare, continueremo a vegliare sulla Val Bisagno tutta e faremo ricorso anche contro gli esiti (se mai ci saranno) di questa seconda Conferenza dei Servizi. Insieme a tutte le centinaia di persone con cui abbiamo condiviso il percorso fino ad oggi".