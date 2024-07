Il sacrario caduti Rsi a Staglieno non è mai stato tolto. Riesplode la polemica: "Inaccettabile"

Si riaccende la polemica in consiglio comunale a causa del sacrario dedicato ai caduti fascisti della Repubblica sociale italiana nel cimitero di Staglieno. Ampie discussioni avevano avuto luogo già a fine 2023, a causa dell'investimento di due milioni previsto dal Comune per il restauro del sacrario, caso che aveva fatto il giro d'Italia e conclusosi con il provvedimento annullato in consiglio comunale. Ma la targa, al centro di numerose richieste di rimozione, dopo sette mesi è ancora al suo posto. Passaggio obbligato, tra l'altro, per gli appartenenti alla comunità ebraica che devono transitare di lì per raggiungere uno dei campi riservati alla sepoltura.

A chiedere spiegazioni in consiglio comunale è Ariel Dello Strologo, Pd e membro della comunità ebraica che parla di "inaccettabile assenza di interventi, nonostante gli impegni e le assicurazioni". E ha interrogato la giunta, tra l'altro a pochi giorni da altre polemiche causate dalla presenza del consigliere comunale Angelo Vaccarezza (Forza Italia) alla commemorazione dell'Rsi con la fascia della Regione: un altro tema caldo, tanto che stamattina la seduta del consiglio regionale è stata sospesa perché su questo punto si era scatenata la bagarre.

"L’origine della targa sul sacrario Rsi nel cimitero di Staglieno risale al lontano 2014 - ha spiegato l'assessora ai Servizi civici Marta Brusoni - con un progetto in collaborazione con l’Università di Genova e la facoltà di Architettura. Questo è il motivo per cui ci vuole tempo per dare seguito alla sua richiesta, perché i soggetti coinvolti sono diversi. Il nome del largo in oggetto ha in origine sepolture in loco con lo stesso criterio di altri viali con tombe dedicate. L’area dove è presente questa targa, ci tengo a sottolineare, non è attualmente più oggetto di percorsi turistici ed è chiusa agli eventi".

Infine l'impegno "Stiamo valutando, e di questo mi prendo la responsabilità, le diverse soluzioni perché la sua richiesta deve assolutamente essere presa in considerazione. Devo prendere una decisione, affinché io, come assessore ai Servizi civici, possa rispettare la memoria di tutti i defunti: questo è il mio dovere, affinché tutti i defunti possano essere rispettati".

Frase, quest'ultima, che ha sollevato polemiche anziché spegnerle: "Non è arrivata una risposta chiara - ha detto Dello Strologo - e non ho capito se il Comune provvederà velocemente a togliere questa targa. Garantire la tutela della memoria di tutti? Parlo come consigliere comunale ed esponente della comunità ebraica, in vita certi defunti hanno fatto scelte che hanno portato alla morte di altre persone. Il rispetto non lo metto in dubbio, ma consacrare la memoria con una targa è inaccettabile. Mi sembra che oggi sia diventata una questione politica, spero che sia il sindaco Bucci a dare una risposta".