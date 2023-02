Punto nascite di Voltri: il consiglio comunale dice "sì" al mantenimento

Il consiglio comunale dice "sì" all'unanimità al mantenimento del punto nascite dell'ospedale Evangelico di Voltri: a presentare un ordine del giorno fuori sacco sull'argomento che da tempo sta facendo discutere il ponente, il consigliere Paolo Gozzi (Vince Genova).

"L’Ospedale Evangelico di Voltri - spiega Gozzi - risulta essere a oggi l’unico punto nascite in uno sviluppo litoraneo di ben 46 chilometri, dall’ospedale San Paolo di Savona al Villa Scassi di Sampierdarena. Il reparto maternità ha evidenziato un trend in crescita chiudendo l’anno 2022 con 585 parti”. La mozione ha impegnato sindaco e giunta ad attivare le opportune interlocuzioni con la Regione Liguria per mantenere, con tutti gli sforzi necessari, il punto nascite di Voltri.

Appena qualche giorno fa hanno fatto visita all'ospedale i rappresentanti del Municipio Ponente e dei Comuni limitrofi, proprio per parlare del reparto maternità: "Funziona e va rafforzato - avevano detto in quell'occasione - non chiuso". Il prossimo step è un incontro con l'assessore regionale Angelo Gratarola.

La preoccupazione nasce dal fatto che il reparto dell'ospedale di Voltri potrebbe essere tra quelli da chiudere: l'ipotesi si era fatta strada dopo che l'assessore Gratarola aveva comunicato che - per il Ministero - cinque punti nascita a Genova sono troppi, con poco più di tremila parti annuali.