Lodi attacca il Comune: "Continua a chiudere le strade senza preavviso"

"Il Comune continua a chiudere strade senza preavvisi alla cittadinanza, creando disagi". L'attacco è di Cristina Lodi, consigliera comunale del Partito Democratico genovese, in seguito a un'ordinanza che ha modificato temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nel quartiere di Certosa.

L'ordinanza a cui fa riferimento la consigliere dal Pd è del 29 marzo 2022 e coinvolge alcune tratte di via San Bartolomeo della Certosa, piazzetta delle Penne Nere e via Torquato Tasso, per consentire i lavori di cantierizzazione per il varo dell?impalcato ferroviario, oggetto di recente sostituzione. Nel dettaglio, l?ordinanza prevedeva una modifica alla viabilità delle vie sopra citate a partire dal 30 marzo, fino all?11 aprile 2022, con i seguenti provvedimenti e tempistiche.

In via Tasso, nelle giornate del 30 marzo, del 4 e del 5 aprile 2022 nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18 divieto di circolazione veicolare e pedonale. In piazzetta delle Penne Nere, nelle giornate del 31 marzo 2022, del 6 e 7 aprile 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18, divieto di fermata veicolare e divieto di circolazione veicolare e pedonale (contestualmente il percorso della linea di servizio del trasporto pubblico I04 sarà deviata sull?itinerario Via Canepari ? Via Piombelli - P.zza Palli ? Via Mansueto). E ancora, in via San Bartolomeo della Certosa, nelle giornate del primo aprile 2022, dell?8 e dell?11 aprile 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18, divieto di circolazione veicolare e pedonale.

"Purtroppo, il Comune continua a non voler assolvere al suo ruolo di governo dei processi di cantierizzazione della città - afferma Cristina Lodi - ma abbandona i territori limitandosi a inviare le ordinanze agli organi di competenza pochi giorni prima dei provvedimenti, non avvisando i cittadini e lasciando fuori le amministrazioni municipali. Le sospensioni della normale viabilità causano disagi alla popolazione, motivo per cui si dovrebbe sempre avvisare la cittadinanza in tempo e prepararla alle modifiche. Non ci si può nascondere dietro un 'io non c?entro niente', come se i lavori non interessassero il Comune di Genova e i suoi cittadini".

"Il Comitato Liberi Cittadini di Certosa - conclude la consigliera del Pd - si è sempre messo a disposizione per facilitare la comunicazione tra i cittadini e il territorio e il Municipio Val Polcevera è sempre stato in prima linea nel cercare di accompagnare e monitorare la realizzazione dei cantieri senza essere adeguatamente coinvolto dall'amministrazione comunale. Non bastano sporadiche e insufficienti assemblee pubbliche per sentirsi a posto con i propri doveri e responsabilità. Il sindaco dimostra di non essere al fianco dei cittadini nell?ammortizzare e mitigare gli effetti di una cantierizzazione che ogni giorno invade e influenza la vita e la quotidianità di molte persone. Al di là della validità dell?opera, il Comune dovrebbe fare molto di più, ma sono convinta che questa sordità dimostri che l?unico modo per risolvere questa situazione e tornare al fianco dei cittadini sia quello di tornare a governare".