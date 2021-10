Valpolcevera, prolungamento metro e cantieri: il Comune promette incontri con i cittadini

Alcune questioni relative alla Valpolcevera, a partire dal prolungamento della metropolitana a Certosa, sono state affrontate durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Genova in seguito alle interrogazioni presentate dai consiglieri Gianni Crivello (Lista Crivello) e Cristina Lodi (Pd). Portando all'attenzione della giunta diverse problematiche della zona (tra i quali i tanti cantieri che convolgono la zona, i posteggi, la mancanza di dialogo con i cittadini, la questione dei Programmi regionali di intervento strategico, il prolungamento della metro) Lodi e Crivello hanno chiesto quali azioni ha intrapreso la giunta, in sinergia con i Municipi interessati e i comitati dei residenti, per tutelare i cittadini interferiti da un’opera così impattante anche a livello di viabilità e parcheggi. I due consiglieri di minoranza hanno anche cercato di capire se siano previsti incontri con gli abitanti dei territori interessati e il cronoprogramma dei lavori.

A rispondere l’assessore Pietro Piciocchi, su delega dell'assessore Campora: "Per quanto riguarda Trasta abbiamo sempre organizzato interlocuzioni preventive sia con il Municipio sia con i cittadini. Avremo un altro incontro la settimana prossima con i residenti di Trasta, Cociv e il Municipio così come abbiamo fatto a luglio, quando li abbiamo informati sui lavori in partenza per la costruzione delle nuove gallerie di sicurezza. Per quanto riguarda l’Osservatorio: la prossima settimana sarà organizzata la seconda riunione per definire il cronoprogramma dei lavori che sarà condiviso con i cittadini. Abbiamo un precedente importante per l’Osservatorio, il ponte Morandi, e il dottor Luciano Grasso lo presiederà. Per quello che riguarda infine il Pris ho contattato la Regione e mi hanno assicurato che la settimana prossima ci saranno una serie di incontri con i residenti di via Ariosto per trovare una soluzione, a loro favore, circa i rimborsi".

A concludere il dibattito la repliche. Crivello ha sottolineato come la giunta "debba intensificare il dialogo con i cittadini per evitare la desertificazione della Valpolcevera a causa dei grandi cantieri concentrati nella zona: nodo ferroviario, terzo valico e gronda. Ho incontrato dei giovani in zona che non vedono l'ora di scappare per la situazione che si sta creando". Lodi ha aggiunto: "Avrei preferito avere risposte dall'assessore Campora che è colui che è prevalentemente responsabile nella gestione della governance. Serve maggiore attenzione nei confronti degli enti coinvolti da queste opere e verso la Regione che deve dare risposte chiare".