Occupazioni abusive, Fontana (Lega): "Fenomeno in crescita, le persone hanno paura"

Aumentano le occupazioni abusive nei quartieri popolari, a spiegare la situazione la capogruppo della Lega in comune Lorella Fontana, che ha denunciato alcune problematiche al Cep e in altre zone della città di Genova.

"Ultimamente, sempre più persone senza fissa dimora occupano abusivamente scantinati e cantine - spiega Lorella Fontana - un fenomeno in crescita e sul quale mi sono giunte molte segnalazioni dai residenti. Le persone hanno paura, questo fenomeno comporta un problema di sicurezza dato che in queste cantine vengono anche accesi dei fuochi, con tutti i rischi connessi; ci sono, inoltre, una serie di alloggi sfitti e non assegnati che potrebbero essere impiegati per situazioni di emergenza".

Una situazione che, secondo la capogruppo della Lega va monitorata, ma soprattutto disincentivata: "La sicurezza deve essere messa sempre al primo posto e se bisogna lavorare per nuove condizioni di povertà, è meglio dare alloggi a scadenza per emergenze, senza incentivare l'abusivismo, che sta mettendo in crisi i cittadini e gli abitanti regolari delle case popolari. Ho intenzione di fare altri accertamenti e di verificare di persona come si possa risolvere in maniera efficace questa situazione pericolosa che nel tempo è peggiorata"

"Tutti i cittadini - conclude Fontana - meritano rispetto e attenzioni, anche e soprattutto nei quartieri popolari dove è risaputo si creino più facilmente problemi e disagi, ma con un buon lavoro da parte di tutti saranno garantite sicurezza e tranquillità".