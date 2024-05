Da "siamo attendisti" a "si scelga meglio la classe dirigente": il centrodestra in Comune sull'inchiesta corruzione

Da "siamo attendisti" a "però si scelga meglio la classe dirigente": il centrodestra alla guida del Comune di Genova, nel primo consiglio comunale a una settimana dall'arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, conferma la sua fiducia nella classe politica alla guida di palazzo Tursi e della Regione. Tutti i gruppi consiliari sono intervenuti dopo le dichiarazioni dell'opposizione, con diverse sfumature che rispecchiano anche le posizioni dei partiti a livello regionale e nazionale. Per quanto riguarda la maggioranza, tutti confermano l'appoggio al sindaco Bucci, ma è stata anche l'occasione per chiarire la propria posizione tra chi sceglie di essere attendista riguardo alle vicende regionali e chi ha tirato una "frecciata" parlando di scegliere meglio la classe dirigente.

"O si è garantisti, o non lo si è. Non si può dire 'siamo garantisti ma', altrimenti si è giustizialisti e torniamo ai tempi dell'inquisizione" è il commento di Arianna Viscogliosi, Vince Genova.

Nicholas Gandolfo, lista Toti, ha detto: "Siamo in consiglio comunale, organismo che non esercita competenze di inchiesta giudiziaria né emette sentenze. La magistratura farà il suo corso e noi saremo sempre garantisti. Diamo fiducia all'amministrazione e al sindaco Bucci. Del resto se ne occuperanno i magistrati, ma non accetteremo mai che questa città possa finire nell'immobilismo e nella paralisi come prima".

Più sfumato Francesco De Benedictis, Fratelli d'Italia, che ha ripreso le parole del consigliere regionale Stefano Balleari: "Siamo attendisti fino all'interrogatorio di Toti". E comunque "confermo la nostra convinizione di presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. La nostra città è più luminosa grazie all'operato dell'amministrazione Bucci, dunque prima di avventurarci in certi giudizi dovremmo essere più calmi e attendisti". E nel pomeriggio anche la premier Giorgia Meloni si è espressa sul caso, ribadendo la necessità di aspettare le risposte di Toti.

"Io spero nell'innocenza, almeno di alcuni - ha detto Federico Bertorello della Lega - per uno in particolare credo sia impossibile ma non riguarda nè il Comune nè la Regione. Le date stridono, è imbarazzante che un'inchiesta duri tre anni e salti fuori a un mese dal voto delle europee. La giunta oggi non è toccata da nessuna indagine, quindi c'è tutta l'agibilità per andare avanti e continuare in quell'azione politico amministrativa che ha portato benessere in Liguria". Ma Bertorello conclude con un monito: "Lo rivolgo a tutti, si scelga meglio la classe dirigente. Questo vale per tutti perché ci sono personaggi che forse, sia a destra sia a sinistra, se stavano a casa era meglio".

Paolo Aimè, di Forza Italia, ha detto: "Nel massimo rispetto dei valori che hanno sempre contraddistinto Forza Italia, in coerenza con il garantismo che consideriamo uno dei cardini del nostro pensiero liberale, riponiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura".

Lorenzo Pasi, di Genova Domani, ha espresso la sua preoccupazione per le opere che riguardano la città: "Penso allo scolmatore del Bisagno, alla diga di Genova, ai depositi chimici. Andare avanti diventa una necessità nel rispetto dei nostri cittadini. Per i processi esistono altre aule".