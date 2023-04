M5s Centro Ovest: "Il centrodestra vota contro la restituzione dei fondi per lungomare Canepa"

Polemiche nel Municipio Centro Ovest dopo l'ultima seduta del consiglio, il Movimento 5 Stelle attraverso una nota ha attaccato il centrodestra, che nel territorio di Sampierdarena e San Teodoro è forza di opposizione.

"Abbiamo presentato due mozioni - scrivono gli esponenti del Movimento 5 Stelle del Centro Ovest -. La prima, insieme alle altre forze di maggioranza, sulla richiesta di un consiglio monotematico a tema 'Dislocamento Depositi Chimici'; la seconda per chiedere la restituzione dei 25 milioni sottratti ai 40 destinati originariamente a San Pier d’Arena e a Lungomare Canepa, per dirottarli sul Waterfront di Levante. Mozione poi sottoscritta dalla lista Rosso Verde e dal consigliere Passeri del Gruppo Misto".

"Ancora una volta - attaccano i pentastellati - la destra ha mostrato il suo vero volto, con poche e imbarazzanti dichiarazioni e soprattutto con l’astensione dal voto nel caso dei depositi chimici e con voto contrario per la restituzione dei fondi di Lungomare Canepa. Se avete voglia di ascoltare la registrazione del consiglio vi potrete rendere conto delle scuse e delle motivazioni inverosimili che i consiglieri di opposizione hanno espresso pur di accondiscendere al volere del loro sindaco padrone; sono addirittura arrivati a dire che 'non essendo tecnici' non potevano esprimersi sulla questione 'depositi'. Infatti - incalzano gli esponenti del Movimento 5 Stelle - non siamo 'tecnici', ma 'politici', esattamente come non è un tecnico il sindaco Bucci (che dovrebbe essere non solo il sindaco di tutti, ma anche il responsabile della salute dei cittadini) e che si ostina a indicare, contro tutto e contro tutti, San Pier d' Arena come unica locazione per posizionare i depositi chimici, arrivando a utilizzare 30 milioni di soldi pubblici, provenienti dal decreto Genova per il Ponte Morandi, per tale scopo".

E poi la conclusione: "Come portavoce del M5S e residenti del Centro Ovest abbiamo il dovere, e l’onore, di portare avanti le istanze dei cittadini che sono scesi in piazza per protestare contro il dislocamento dei depositi chimici. Siamo stati votati per cercare di trovare soluzioni vantaggiose ai problemi di San Pier d’Arena e di San Teodoro: ci chiediamo, ogni volta che affrontiamo un consiglio, come sia possibile che l’opposizione, di fronte a due documenti su due temi fondamentali e dirimenti che riguardano la nostra delegazione, si sia astenuta o abbia addirittura votato contro. I cittadini che li hanno votati devono invece sapere che questa destra non fa né i loro interessi, né quelli del territorio, ma si adegua e si sottomette a quelli dei propri partiti di appartenenza".