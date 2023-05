Centri estivi, Brusoni: "Ampliata l'offerta di 200 posti"

In vista del periodo estivo, il Comune di Genova ha adottato misure per coprire tutto il territorio cittadino e aumentare il numero di sedi disponibili per i centri estivi destinati ai bambini da 0 a 6 anni. "Sono stati attivati circa 200 posti aggiuntivi - ha detto l'assessore alle Politiche dell'istruzione Marta Brusoni - includendo anche le zone che in passato erano rimaste scoperte. In particolare sono 18 i nidi d'infanzia, per un totale di 800 posti, e 19 scuole per l'infanzia, che offrono 1900 posti, distribuiti sul territorio".

Brusoni in Aula Rossa ha risposto a due interrogazioni presentate in consiglio comunale da Rita Bruzzone (Pd) e Vincenzo Falcone (FdI) che hanno chiesto delucidazioni sulle attività dei centri estivi, del progetto Act-Azioni cittadini e territoriali e sui fondi destinati a questi progetti.

"Le famiglie - continua - sono già state avvisate dell’organizzazione nelle scorse settimane: è stato realizzato, dalla Direzione politiche dell’Istruzione, un sondaggio, a metà aprile, su tutte le famiglie affinchè potessero preventivamente esprimere il proprio interesse a partecipare, dando indicazioni sulla preferenza di durata del centro estivo e sulla distribuzione territoriale. La distribuzione numerica copre interamente il numero di manifestazioni di interesse pervenute dalle famiglie in aprile. Le iscrizioni, a conferma della manifestazione di interesse, sono partite il 29 maggio e termineranno il 7 giugno, quindi sono ancora in corso. Il servizio sarà effettuato in parte dal personale comunale che ha volontariamente manifestato la volontà a proseguire il servizio frontale con i bambini oltre le 42 settimane del calendario scolastico, in parte con il personale di cooperativa che si è aggiudicato l’accordo quadro biennale che è in vigore dalla scorsa stagione estiva. Per quanto riguarda l’atto per la proroga della rete Act attraverso la forma del patto sussidiarietà, con specifico decreto si ha tempo fino al 30 settembre: la proroga consentirà di dare continuità al progetto in corso e quindi a tutte le attività. Per il 2023, il fondo nazionale per le attività socio educative è di 60 milioni di euro contro i 58 milioni del 2022: al Comune di Genova è presumibile che per tutto il 2023 sia riconosciuta somma analoga al 2022. Mi sento di tranquillizzare perché analogamente agli altri anni i fondi statali potranno coprire tutte le attività 0-6 estivi comunali, anche sulla disabilità. Le famiglie genovesi avranno quindi un ampio ventaglio di offerte in città sia nei servizi a gestione diretta comunale per i bambini da 0 – 6 anni sia in gestione privata e privato-sociale per i bimbi e ragazzi da 3 a 17 anni".