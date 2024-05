Famiglie, Bruzzone (lista Rossoverde): "Occorre un 'piano estate' per chi non si può permettere i centri estivi"

La scuola sta per finire e, per molte persone e famiglie, l'estate diventa un momento complicato da gestire a causa di un aumento dell'impegno familiare ed economico.

Occorre infatti organizzare il calendario estivo dei bambini senza lasciarli a casa da soli, seguendoli nella gestione dei compiti e garantendo loro svago. Tutto questo per 14 settimane in cui spesso i genitori devono continuare a lavorare. E non tutti però possono permettersi i centri estivi: per questo Filippo Bruzzone, consigliere comunale della lista Rossoverde, chiede la convocazione di una commissione per parlare del servizio che il Comune può mettere in campo per un "piano estate".

"Il fatto che non tutti possano permettersi i centri estivi - dice - moltiplica le disuguaglianze, favorisce la perdita di competenze cognitive e relazionali dei minori di qualsiasi età e non favorisce la genitorialità, dal momento che gli adulti vengono abbandonati da uno Stato che non garantisce alternative gratuite o quantomeno a prezzi calmierati per chi è in difficoltà, e che il carico di cura è quasi sempre addosso alle madri".

Il problema in realtà riguarda tutta Italia, e solo con la volontà di alcune realtà scolastiche genovesi può trovare soluzione: "Ma queste soluzioni sono sporadiche e non organiche. Nel nostro piccolo cerchiamo di partire dal Comune di Genova, c'è margine per poter intervenire".