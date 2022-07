20mila euro per la cena con la Canalis tra imprenditori, influencer e 'socialite': Sansa torna all'attacco

Dopo aver presentato il nuovo spot promozionale della Regione, la testimonial Elisabetta Canalis aveva partecipato a una cena allo Yacht Club di Portofino organizzata dalle istituzioni, evento su cui aveva puntato il dito Ferruccio Sansa, capogruppo dell'omonima lista all'opposizione in consiglio regionale. "Chi paga questo ennesimo evento 'mondano'? E soprattutto: perché?". La risposta della Lista Toti non si era fatta attendere: "Paga, anzi investe, chi sta facendo crescere il territorio".

Sansa aveva presentato un'interrogazione in consiglio regionale sulla questione e oggi ha divulgato la risposta ottenuta: i costi per la realizzazione dell'evento di Portofino ammontano a 20.937,70 euro. La cena ha visto la partecipazione, come svela il documento, di 170 invitati "tra imprenditori nazionali, stakeholder e 40 influencer e socialite".

L'evento "verteva sulla realizzazione della promozione del territorio attraverso ristoratori e chef d'eccellenza aderenti alla rete Liguria Gourmet con utilizzo di prodotti tipici e vini di eccellenza rappresentativi delle peculiarità liguri".

"Non soddisfatti di aver pagato 240mila euro per gli spot con la Canalis - commenta Sansa - ecco ch Toti e Bucci la invitano a Genov. E organizzano una super cena allo Yacht Club di Portofino. Abbiamo presentato un'interrogazione in consiglio regionale, oggi è arrivata la risposta. Non credevamo alle nostre orecchie. Sono stupendi, se non ci fossero bisognerebbe inventarli: mangiano in 170 e la chiamano promozione".