Cavalli dell'Aveto catturati, Pastorino (Linea Condivisa): "Interrogazione urgente per tutela popolazione rewild"

Continua a tenere banco in Liguria la vicenda dei sette cavalli dell'Aveto catturati e messi in un recinto a Borzonasca. All'allarme lanciato dagli animalisti venerdì avevano replicato nella giornata di sabato l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio e il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia fornendo rassicurazioni e spiegazioni sulla vicenda. Successivamente era intervenuto anche il presidente della Regione Giovanni Toti che nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre sarà impegnato in una riunione sul tema.

Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa ha annunciato un'interrogazione urgente in Regione. "La preoccupazione più grande - scrive Pastorino sui propri canali social - è che questi animali finiscano in un allevamento di Imperia e successivamente uccisi in un macello. Il tutto - sostiene il consigliere regionale - sta avvenendo con il benestare dell’Asl che ha rilasciato i permessi per portarli via. Al momento la popolazione rewild che vive nella zona è composta da numerosi cavalli e, tranne per alcuni casi particolari, non c’è un evidente problema di incolumità pubblica. I cavalli catturati venerdì si trovavano in altura e quindi lontano da centri abitati o strade. Purtroppo l'area in cui vivono i cavalli non è tutta parco regionale perché negli anni la politica ha pensato bene di restringere sempre di più i confini di questa area protetta arrivando così alle soluzioni adottate in questi ultimi giorni, cioè di rinchiudere in un recinto i cavalli"

"Regione Liguria e, in particolare, la Giunta Toti - conclude Pastorino - possono fare qualcosa a riguardo, per questo motivo presenterò un'interrogazione urgente in cui si richieda il riconoscimento della tutela della popolazione rewild. Le bellezze della nostra regione, e soprattutto del nostro entroterra, non devono essere castrate ma esaltate".