Elezioni, Crucioli sceglie i candidati in piazza: le date dei prossimi 'caucus'

Sono andati in scena nel fine settimana i primi 'caucus' per la selezione degli aspiranti consiglieri da inserire nelle lista "Uniti per la Costituzione-Crucioli Sindaco di Genova". Il termine, e la modalità, arriva dagli Stati Uniti e da alcuni paesi del Commonwealth, dove così vengono indicate le assemblee in cui vengono prese decisioni o scelti i candidati per le cariche politiche, anche per le elezioni presidenziali.

"Abbiamo registrato la presenza attiva di circa 300 persone - ha dichiarato il candidato sindaco e senatore Mattia Crucioli - e abbiamo eletto una quota di candidati per il consiglio comunale e per il municipio Centro Est, compreso il candidato presidente per lo stesso, una donna. Sono state due bellissime giornate di partecipazione e oggi ho anche avuto il piacere di accogliere nella mia città il presidente di Alternativa Pino Cabras che, tra le altre cose, ha sottolineato: 'gli Stati passano, le città restano'. È infatti dalle comunità che bisogna ripartire, dalla loro identità legata alla storia del territorio, per incentivare un risveglio della società civile che possa rappresentare l'inizio di una nuova fase".

Le date dei prossimi caucus

Sabato 26 marzo

Ore 9/12 - piazza Lerda, municipio Ponente.

Ore14/18 - piazza dei Micone, municipio Medio Ponente

Domenica 27 marzo

ore 9/12 - piazza Rossetti, municipio Medio Levante

Ore 14/18 - monumento Quarto dei Mille, municipio Levante

Nei giorni scorsi Mattia Crucioli aveva spiegato che almeno il 40% dei posti in lista sarebbe stato messo a disposizione per cittadini indipendenti che abbiano voglia di impegnarsi nell'interesse comune, presentandosi spontaneamente in piazza.

Come funzionano i caucus

I candidati vengono invitati in ordine alfabetico a presentarsi e a esprimere brevemente le ragioni per cui ritengono la propria candidatura funzionale al progetto della lista con interventi di circa cinque minuti, al termine delle presentazioni tutti i candidati si dispongono in piazza e tutti i presenti vengono invitati a raggrupparsi attorno al candidato preferito, esercitando così il proprio voto. Al termine della conta sono scelti i candidati con i raggruppamenti più numerosi. In caso di parità si lasciano alcuni minuti per la discussione diretta, nel caso di ulteriore parità viene scelto il più giovane. Questo vale per il presidente del municipio e per i candidati da inserire in lista.

Gli aspiranti presidenti e consiglieri, si legge nel regolamento, devono essere maggiorenni, non aver riportato condanne nemmeno in primo grado per reati commessi con dolo, non devono essere iscritti adassociazioni massoniche e devono essere residenti e/o dimoranti nel collegio metropolitano per la candidatura a consigliere comunale e nel collegio municipale per la candidatura a presidente municipale o consigliere municipale.