In 16mila per la catena umana contro il rigassificatore

Sono circa 16mila le persone che hanno formato una lunga catena umana per protestare contro la decisione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti di collocare il nuovo rigassificatore in un territorio - da Spotorno, Bergeggi, Savona - che sta cercando di riconvertire la propria economia sul turismo e sulla sostenibilità. Presenti ieri, nel ponente ligure, anche tanti genovesi, dalle associazioni ai consiglieri regionali passando per semplici cittadini che hanno voluto partecipare alla protesta contro l'arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo di Vado Ligure nel secondo semestre del 2026.

Toti è anche commissario di governo per il posizionamento della nave e ha commentato, replicando anche al presentatore tv Fabio Fazio scettico sul progetto: “Prendiamo atto della manifestazione di protesta. Massimo rispetto per i cittadini; meno per chi, esclusivamente per sterile polemica politica finalizzata a raggranellare qualche voto, paventa rischi inesistenti, alimentando le paure dei residenti". In particolare, Toti punta il dito sul bisogno di impianti per avere il gas: "Se vogliamo fare la doccia calda, scaldare case e ospedali, cucinare e produrre, se vogliamo vivere il gas è fondamentale. Sotto ogni casa, in ogni strada corre un tubo del gas. Chi protesta, si incatena e rilancia fantasiose previsioni apocalittiche, non vuole il rigassificatore nel territorio in cui vive, ma vuole, eccome, il gas a casa propria. E dove metterebbero l'impianto per avere acqua calda a casa propria? Sempre a casa di altri”.

Tra i consiglieri regionali presenti alla protesta, Ferruccio Sansa e Selena Candia (Lista Sansa) che specificano in una nota: "Siamo coscienti della necessità di approvvigionamento energetico per il nostro Paese ma la soluzione, scritta anche nelle linee guida del Pnrr, sono le energie rinnovabili, non una vecchia nave carica di gas che stazioni a 3 km dalla costa per 17 anni (dal 2026 al 2043), con un potenziale rischio d'incidente paragonabile per potenza a quello di una bomba atomica". "La marea umana che ha invaso un intero litorale, da Albisola a Spotorno, per esprimere in modo democratico il proprio dissenso è un segnale enorme che dovrebbe svegliare chi governa, per chiedersi se il progetto del rigassificatore che si sta imponendo al territorio savonese ha ancora un senso" ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, presente anch'egli alla mobilitazione.