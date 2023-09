Porto di Pra', Barbazza: "Niente cassoni, c'è la conferma scritta"

Alla vigilia del consiglio municipale monotematico del Ponente sul sesto modulo del porto di Pra' il presidente Guido Barbazza esclude la presenza di cassoni, piccoli o grandi, attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook.

"A seguito delle numerose riunioni e interazioni e comunicazioni intercorse nei mesi scorsi tra il Municipio 7 Ponente e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - scrive Barbazza - il neo segretario generale, e neo-commissario di AdSP, Paolo Piacenza, che ringrazio, mi ha comunicato formalmente, in forma scritta, che 'le attività previste presso alcune aree del porto di Genova Pra’ connesse alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova non contemplano in alcun modo la produzione di cassoni né grandi né piccoli'. Tale comunicazione - conclude il presidente del Ponente - fa seguito e conferma interamente quanto anticipato dal vice ministro Edoardo Rixi e dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in presenza del sindaco Marco Bucci e del presidente di AdSP Paolo Emilio Signorini, in occasione del consiglio municipale monotematico del 19 maggio scorso".

Parole che, di fatto, smentiscono quanto emerso tra fine luglio e inizio agosto. In quei giorni, infatti, l'assessore al Porto Francesco Maresca aveva messo per iscritto (rispondendo a un'interrogazione della consigliera Rita Bruzzone del Pd) che tra le attività in previsione a Pra' ci sarebbe stata anche l'esecuzione di cassoni piccoli per la diga, frase che aveva fatto saltare sulla sedia quei cittadini che da mesi si battono per l'opzione zero. Ora la retromarcia.