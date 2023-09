Cassoni diga, Bucci: "Li avrei fatti tutti a Pra', i soldi del trasporto a Vado sono buttati"

"Io avrei fatto tutti i cassoni a Pra'. I soldi del trasporto da Vado sono buttati via": questo il commento del sindaco di Genova, Marco Bucci, sull'ufficializzazione da parte del commissario dell'Autorità di sistema portuale, Paolo Piacenza, che tutti i cassoni per la nuova diga foranea del porto di Genova verranno realizzati a Vado Ligure. Sia quelli più grandi, sia quelli più piccoli che quest'estate avevano riacceso il dibattito preoccupando cittadini e comitati favorevoli all'"opzione zero".

Una comunicazione arrivata ieri, mercoledì 13 settembre, che di fatto ha sancito la vittoria della linea del viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, e la Lega non ha mancato di ricordarlo.

"Rispetto alla lettera quello che vogliono i cittadini di Pra' e il viceministro. Non vedo nessun problema - aggiunge il primo cittadino - però, ricordo che a Pra' ci sarà comunque il cantiere della diga: i cittadini non vedranno quasi nulla, forse qualche chiatta e navi che circolano. Diciamo la verità: non ci sono problemi di questo tipo".

Nel frattempo oggi a ponente, alle 17, si terrà un consiglio municipale monotematico proprio per fare il punto della situazione su sesto modulo e diga. Domani sera, invece, alle 20,30, si terrà un'assemblea organizzata dal Coordinamento dei Comitati del Ponente: entrambi questi appuntamenti, particolarmente sentiti dai cittadini, dovranno tener conto delle ultime novità nella discussione.