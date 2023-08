Diga, al sesto modulo del porto di Pra' verranno fabbricati "cassoni piccoli"

Si torna a parlare di diga e porto di Pra': nonostante i comitati e i cittadini scesi in piazza a ponente ribadiscano da mesi che a ponente l'unica opzione accettata è quella "zero", un documento riaccende il dibattito parlando di "esecuzione cassoni piccoli" al sesto modulo.

A riaprire il caso è la consigliera comunale Pd Rita Bruzzone che ha ricevuto una risposta scritta dall'assessore Maresca all'interrogazione in cui chiedeva un report dei lavori in esecuzione e in programma al sesto modulo: la risposta è arrivata e questa volta c'è scritto, nero su bianco, che tra le attività in previsione di imminente avvio c'è anche l'esecuzione di cassoni piccoli.

Tra le attività eseguite, l'installazione dell'area di cantiere a terra e mare con recinzioni, baracche e altre attrezzature. Tra quelle in corso, l'allestimento dei mezzi marittimi, il deposito delle attrezzature e materialio per l'esecuzione dei lavori nei campi prova e la manutenzione delle aree consegnate.

Tra quelle in previsione, in seguito alla prevista consegna di estensione area, troviamo invece il prosieguo dell'allestimento dei mezzi marittimi per attività di vibroflottazione colonne in ghiaia nel sedime diga di progetto, fuori dei campi prova; il deposito delle attrezzature e materiali per esecuzione dei lavori marittimi della diga di Genova; l'estensione dell'area di cantiere e l'esecuzione delle recinzioni, il potenziamento delle baracche cantiere; lo scarico e allestimento a terra delle tubazioni necessarie per l'esecuzione delle opere impiantistiche a mare interferenti con la diga (acquedotto Iren, presa a mare Acquario) e carico su mezzo marittimo per successiva posa; la realizzazione a terra dei manufatti accessori alle opere di progetto come massi guardiani e, infine, nell'ultima riga, esecuzione cassoni piccoli.

Queste ultime tre parole hanno fatto saltare sulla sedia la consigliera Bruzzone: "In una rovente estate e forse nel torpore che la macaia provoca spero che molti si risveglino. Alla fine giù la maschera. Dopo mesi di richieste in merito alle affermazioni del presidente di Autorità di Sistema Portuale Signorini sul destino del sesto modulo ad area di cantiere e di costruzione dei cassoni piccoli lo hanno scritto".