Diga e cassoni: consiglio monotematico in Municipio e, il giorno dopo, assemblea

Dopo un'estate in cui la situazione del sesto modulo del porto di Pra' ha rappresentato un argomento "caldo", si torna a parlare di cassoni e diga nelle sedi istituzionali: in programma, giovedì 14 settembre alle 17 un consiglio municipale monotematico, vale a dire che sarà l'unico argomento affrontato. Appuntamento nel palazzo del Municipio Ponente di piazza Gaggero, a Voltri.

Dopo gli aggiornamenti che verranno forniti in Municipio, il giorno successivo, venerdì 15 settembre, si terrà un'assemblea con dibattito pubblico organizzata dal Coordinamento dei Comitati del Ponente sul tema dell'espansione portuale a ponente, tra impatto per la città e prospettive per salute e ambiente. L'incontro è programmato per le 20,30 nella sala San Rocco di via Don Federico Pironi 10, a Pra'. Tra i relatori, il biologo e professore universitario Maurizio Wurtz, l'esperto di portualità Riccardo Degl'Innocenti, il giornalista Andrea Moizo, la biologa Gabriella Motta, il presidente di Italia Nostra Genova Stefano Fera e i portavoce dei comitati. A moderare, il giornalista Alberto Bruzzone.

Non è detto che, dopo questi due appuntamenti, i comitati non decidano di muoversi scendendo nuovamente in piazza, come era già successo a marzo quando circa cinquemila cittadini avevano protestato contro cassoni ed espansione del porto.

I comitati in particolare avevano espresso tutta la loro preoccupazione - insieme ad altri consiglieri comunali del fronte progressista - tra fine luglio e inizio agosto, quando l'assessore al Porto Francesco Maresca aveva messo per iscritto che tra le attività in previsione a Pra' ci sarebbe stata anche l'esecuzione di cassoni piccoli per la diga, frase che aveva fatto saltare sulla sedia quei cittadini che da mesi si battono per l'"opzione zero". Settimane prima, a fine giugno, lo stesso presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza aveva comunicato in consiglio di non aver ricevuto informazioni chiare sulle attività in programma sul sesto modulo in seguito a un incontro con Autorità di Sistema Portuale.